I danni nell’entroterra. Piante cadute e frane. Pierucci punta il dito:: "Ora tolleranza zero"

Il maltempo della scorsa notte, unito al vento forte, ha provocato disagi a macchia di leopardo in diverse zone dell’entroterra, tra i comuni di Camaiore e Massarosa.

A Camaiore, in particolare, nella notte tra giovedì e venerdì si sono registrati fenomeni di caduta delle piante, specialmente nella zona delle Seimiglia. Tutti gli alberi sono posti in proprietà private. A essere interessate sono state via Benefizio e località Patacchi a Santa Maria Albiano, via Seimiglia a Fibbiano, via Norcini a Gombitelli e via Frascalino a Montemagno. Una fronda d’albero ha intralciato la viabilità anche su via Lucchesi in direzione Pedona. Nella mattinata di ieri, l’amministrazione si è subito attivata per ripristinare la completa fruizione e garantire la sicurezza delle strade, con la rimozione degli alberi d’intralcio.

La situazione, al netto di eventuali peggioramenti meteorologici, già nel primo pomeriggio di ieri era sotto controllo. Il sindaco Marcello Pierucci, in ogni caso, ha invitato la popolazione collinare a mantenere alta la soglia di guardia. "Le piante cadute stanotte (ieri per chi legge; ndr) sorgevano tutte in aree private: in passato il Comune è stato spesso flessibile e comprensivo, consapevole della difficoltà di intervenire per mettere in sicurezza terreni come quelli – le parole del primo cittadino –; più volte abbiamo sollecitato e intimato la pulizia di aree pericolose con apposite ordinanze, ma abbiamo purtroppo riscontrato un’assoluta noncuranza e mancanza di volontà nel collaborare da pare di tali soggetti. La sicurezza pubblica è e rimane una priorità e abbiamo il dovere di garantirla: d’ora in poi l’amministrazione non sarà più tollerante di fronte a tanta negligenza, che è poi causa di pericoli come quelli di stanotte".

Anche a Massarosa la mattinata di ieri è stata passata a mettere le toppe alle aree colpite dai movimenti franosi e a rimuovere le piante abbattute dal vento. "Abbiamo registrato la caduta di alcuni alberi in via degli Ubaldi nella frazione di Bozzano, verso il Colle di Loglia – elenca l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio, che ieri ha fatto il giro delle aree colpite –; in via Bagnanaia, a Massaciuccoli, sopra il cimitero, è crollato il muro di contenimento di una proprietà privato, fenomeno che ha portato all’isolamento di altre due abitazioni che per fortuna al momento sono disabitate. Il proprietario ha già fatto intervenire una ditta di movimentazione terra per far riaprire la strada e mettere in sicurezza la scarpata. Adesso bisognerà posizionare dei geoblocchi e delle terre armate come intervento definitivo, poi la viabilità sarà riaperta".

Lavoro intenso per l’assessore soprattutto per il contenimento delle frane. "Ce ne sono state diverse su tutto il territorio – spiega ancora Zinzio –: è stata chiusa la via di Chiatri, sopra Bozzano, con un’ordinanza urgente propri per un movimento franoso. Anche lì si è trattato di una proprietà privata: si è verificato un distacco di terra che ci ha spinto a chiudere la strada in via precauzionale. A Montigiano, poi, ci sono stati altri due movimenti franosi: uno in via del Palazzetto, sul sottostrada, con un principio di svuotamento sotto l’asfalto; l’altro in via di Inta, in un’area che era stata fortemente colpita dall’incendio dello scorso luglio e dove si è verificata una frana di proporzioni più importanti: abbiamo già attivato il geologo che ha condotto un sopralluogo per verificare la stabilità del versante. E sempre a Montigiano è caduto un pino che ha danneggiato la linea dell’Enel. Abbiamo allertato i vigili del fuoco e la ditta per procedere a un rapido ripristino".

Daniele Mannocchi