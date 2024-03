I danni del maltempo. Massaciuccoli isolata. Piano d’emergenza dell’Asl

Il Comune è al lavoro per riaprire via Pietra a Padule, la strada che collega la frazione di Massaciuccoli al resto del territorio di Massarosa e su cui si è abbattuta una frana che reso necessaria la chiusura Ieri mattina gli operai dell’Enel hanno operato per mettere a terra la linea elettrica e rimuovere il palo della luce a margine della via del Sasso, operazione preliminare alla messa in sicurezza vera e propria del versante franato. "La presenza del palo pericolante e della frana ancora in movimento hanno reso necessaria la chiusura della strada – si legge in una nota del Comune –; a seguito della chiusura, la Asl ha predisposto un piano dettagliato per le emergenze e urgenze, e il relativo impiego degli eventuali mezzi di soccorso". Per evitare disagi, è stato modificato il servizio di raccolta differenziata: oggi sarà ritirato l’organico, mentre domani tocca alla carta. "Sul fronte dei lavori, il Comune ha incaricato un geologo ed è stata individuata la ditta – scrive ancora l’amministrazione –; a breve sarà eseguito un ulteriore sopralluogo per capire la portata effettiva dei lavori. Gli obiettivi sono due: mettere in sicurezza la frana con il posizionamento di geoblocchi per poter riaprire quanto prima la strada con un restringimento della carreggiata, e poi intervenire per sistemare il versante ed evitare che in futuro possano verificarsi nuovi cedimenti. Capiamo le difficoltà dei residenti, ma ricordiamo che certe azioni contro le restrizioni, oltre a mettere in pericolo l’incolumità propria e altrui, costituiscono reato".