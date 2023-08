I controlli sul mare Non c’erano i requisiti Chiusa piscina di un bagno

Chiusa la piscina pericolosa di un bagno lungo la passeggiata del Lido: scaduta l’autorizzazione del bagnino e violate le norme tecniche dell’impianto. Non solo i ristoranti sul mare, che sforano le misure per piazzare più tavoli, ma i controlli adesso colpiscono le fresche pozze d’acqua a corredo degli stabilimenti balneari. Di recente sono state infatti ridimensionate dai vigili le aree di alcuni bagni per i tavoli sulla spiaggia, che spesso tradiscono i limiti imposti dalla legge e dai regolamenti comunali: questa volta l’Asl ha invece controllato l’utilizzo di una piscina e i requisiti dell’istruttore e tecnico degli impianti. Da qui il sindaco Marcello Pierucci ne ha ordinato la chiusura immediata a partire da ieri per pericolosità. Ma quali sono le gravi infrazioni contestate? In primis, l’errata delimitazione della vasca tramite strutture di separazione: le stesse, che devono avere misure precise, soprattutto di un metro di altezza e di 10 centimetri di diametro, non erano state posizionate per delimitare appunto il transito di adulti e bambini. Pensiamo agli incidenti possibili per i bimbi che possono cadere in piscina. Per seconda cosa, il responsabile della piscina e degli impianti da controllare aveva l’autorizzazione scaduta dal mese di aprile scorso e non aveva redatto il documento di valutazione del rischio dei luoghi: due infrazioni che hanno comportato subito la comunicazione al sindaco e in pochissimi giorni, dal 21 agosto del sopralluogo alla giornata di ieri, il provvedimento di chiusura della piscina. Isabella Piaceri