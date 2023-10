I conti con il passato: "Non mi aspetto il perdono dai familiari. Li ho fatti soffrire troppo"

Lorenzini

È una storia che viene dagli “anni di piombo”. Anni di sangue, di terrorismo rosso e nero, e di dolore quotidiano. Una storia che 48 anni dopo, torna sotto i riflettori della cronaca perché uno dei condannati all’ergastolo (con fine pena mai, poi trasformato in 30 anni di reclusione, per effetto della dissociazione dalla lotta armata), ha scritto una lettera aperta ai familiari delle tre vittime in concomitanza con l’anniversario della strage di Querceta. Era il 22 ottobre 1975. Quel giorno Massimo Battini, 27 anni e Giuseppe Federigi, 20 anni, uccisero tre poliziotti, il brigadiere Gianni Mussi, gli appuntati Giuseppe Lombardi e Domenico Femiano. Rimase gravemente ferito l’ispettore Giovambattista Crisci che fino all’ultimo dei giorni - è scomparso del febbraio 2021 - ha cercato di

onorare la memoria dei colleghi caduti organizzando un meeting internazionale di nuoto e una serie di iniziative sulla legalità, rivolte agli studenti.

Massimo Battini, da Roma, dove vive (da 20 anni, dopo avere scontato la pena) parla del suo passato e del presente. Il “vecchio” Massimo Battini, dalla fedina penale chilometrica, non esiste più. Ma i delitti che ha commesso sono lì, nella memoria non solo nei parenti delle vittime ma anche nella storia del nostro Paese.

Negli ultimi giorni, con una lettera ha cercato “in silenzio” di riavvicinarsi ai parenti delle vittime della della strage di Querceta ma non ci sono state risposte. Se lo aspettava? Voleva il perdono?

"Le mie parole, il mio scritto volevano smussare gli spigoli e le resistenze della logica ‘amico-nemico’. Uscire cioè, definitivamente, dalla conflittualità, animosità’ e rancori. Non ho chiesto il perdono e non mi aspetto questo da chi fu duramente colpito negli affetti. Solo Dio misericordioso, che conosce il mio cuore, potrà farlo".

Ma chi è stato Massimo Battini?

"L’uomo del delitto non è l’uomo della pena. Gli anni della segregazione, dell’isolamento dalla società civile che inesorabilmente passano, inducono a riflessioni e cambiamenti. Posso asserire che la pena è stata la mia ‘medicina’ che mi ha guarito e ricollocare nella speranza. È in questa logica di trasformazione umana che racchiudo e riconsidero i miei errori, i delitti e le sofferenze che ho arrecato. So che niente altro potrò fare per chi ho duramente offeso. La morte nella sua irreversibilità non ha riparazione, nemmeno la pena che lo stato mi ha inflitto. Di fronte alla morte silenzio e rispetto".

Si può dire che lei abbia vissuto tre vite: la prima dalla nascita fino al 22 ottobre 1975; La seconda dal 23 ottobre 1975 fino al 2 marzo 2003 in carcere; la terza dal 3 marzo 2003 quando scontata la pena è tornato libero?

"Da giovane sono stato in seminario fino a 18 anni. Dal seminario all’ergastolo è assurdo, quasi inspiegabile. Io ci ho letto una continuità fra religione e politica, ognuna con le sue peculiarità ma con un soggetto comune: gli ultimi, il proletariato. Dopo la condanna, ho passato gli ultimi quattro anni ‘nell’area omogenea per la dissociazione politica dal terrorismo. Ho scritto documenti con altri detenuti politici per affermare e per sancire la fine della lotta armata come strumento di lotta politica. Uscito dal carcere mi ha aiutato la Chiesa, la Caritas di Roma. Ho lavorato nelle prime strutture per i malati di Aids, nelle case famiglia per ragazze madre, minori. Queste esperienze mi hanno fatto ancora crescere".

Gli investigatori che l’hanno seguita negli anni ‘70 e ‘80 non hanno mai creduto al suo proclamarsi prigioniero politico. E anche la dissociazione dalla lotta armata, non li ha convinti. La ritenevano una “moda”vantaggiosa del momento, che poi le ha fruttato lo sconto di pena: dall’ergastolo con fine pena mai, a 30 anni, poi 29 con un ulteriore sconto.

"Agli scettici e ai dubbiosi che credono che la mia scelta sia stata dettata da opportunismo, voglio rispondere che la magistratura e gli esperti di terrorismo hanno riconosciuto questo status".

Ad un giovane che oggi è una testa calda, violento e sfrontato, si sentirebbe di dare un consiglio?

"Sono le sovrastrutture ideologiche, le estremità, la perdita dei valori, la perdita della fede che portano a scegliere oggi strade di morte nella droga, nella devianza, nella “morte” del carcere. Ai giovani, posso dire che si possono percorrere altre strade per affermare diritti irrinunciabili e irrinunciabili speranze".

Ma oggi chi è Massimo Battini?

"Oggi di quel ‘vecchio’ Massimo Battini non è rimasto niente, se non nel fisico che muta nel tempo. Anch’io che ho vissuto questa storia drammatica e per certi versi incredibile, riesco a riconoscermi in quel Massimo. Sono in pensione e faccio il volontario in una struttura del disagio sociale. Parlo poco del mio passato ma a quei pochi con cui mi sono confidato sono rimasti stupiti, meravigliati ....da non credere".