I consumatori sono sempre più consapevoli Orientati negli acquisti verso il plastic-free

Il dado è tratto, la sfida per tutelare l’ambiente modificando l’incarto degli articoli è stata lanciata dalle aziende, adesso sta ai consumatori raccogliere il guanto e contribuire, con le loro scelte consapevoli, a salvaguardare la salute precaria del pianeta. Chiamati in causa come coprotagonisti della “mission” abbiamo chiesto ai consumatori se hanno notato il cambiamento di packaging dei prodotti, se ciò influisce sulle loro scelte di acquisto. "Io - afferma Flora Intaschi, 84 anni - faccio la spesa in base alle mie abitudini, in verità compro sempre gli stessi prodotti perché non voglio acquistare qualcosa che poi non so usare. Sinceramente non ho fatto molto caso agli imballaggi diversi, ma da sempre cerco di acquistare prodotti con involucro di carta e non di plastica". Anna Santini confessa di prestare una grande attenzione verso il “plastic-free” anche se ciò comporta un prezzo maggiorato: "Ho due figlie e preferisco spendere un po’ di più per la loro salute". Pensiero condiviso anche da Martina Gazzeri: "Preferisco spendere un pochino di più ma fare una spesa migliore, più sana, più ecologica". Come lei anche Federico Leonardi che conferma: "Anche se costa un po’ di più scelgo sempre il sostenibile".