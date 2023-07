I consigli contro la disidratazione "Il cocomero è la soluzione perfetta"

Con questo caldo insopportabile tutti cerchiamo refrigerio nell’acqua di mare; ma purtroppo molti lettori ci segnalano la presenza di meduse e tracine, animaletti poco simpatici per la nostra salute. Ne parliamo con il dottor Ciro Vestita, medico fitoterapeuta e volto di Rai 1.

Dottore, come mai c’è un’invasione di meduse? Cosa possiamo fare?

"Purtroppo poco, e al solito la colpa è solo nostra: con il surriscaldamento globale le meduse, amanti delle acque calde, si sono decuplicate arrivando fino a noi e creando non pochi problemi".

Cosa fare se ci toccano con le loro ventose?

"Innanzitutto bisogna dire che le meduse più frequenti sono quelle grandi, bellissime da vedere e assolutamente innocue: sono quelle piccole, come la Cassiopea, che, investendoci con i suoi lunghissimi tentacoli, ci può creare ustioni anche pesanti. In questi casi è proprio il mare che ci aiuta: usciamo subito dall’acqua, prendiamo un pugno di sabbia bagnata e strofiniamo la parte offesa; grazie a questa abrasione le microventose attaccate alla nostra pelle si rompono impedendo che questa avventura peggiori".

E contro le tracine?

"Le loro punture sono molto dolorose e colpiscono soprattutto i piedi dei bambini; in questi casi mai usare del ghiaccio, come molti fanno. Bisogna invece immergere la parte offesa in acqua calda: la tossina delle tracine viene immediatamente disattivata dal calore".

E contro questo malefico caldo cosa possiamo fare?

"Per la salute il caldo eccessivo è molto più pericoloso del freddo, per un semplice motivo: al di là della sudorazione che ci fa perdere liquidi e minerali, c’è anche l’eccessiva traspirazione, soprattutto a riposo, che ci fa perdere liquidi in modo quasi impercettibile, portandoci a una pericolosa disidratazione, situazione molto pericolosa soprattutto per gli anziani che non hanno il senso della sete e quindi non bevono acqua a sufficienza. Se il consiglio di bere molto è ovvio, bisogna anche sapere che questo, con una calura eccessiva, non è sufficiente: sudorazione e traspirazione infatti creano una grave perdita di minerali, in primis sodio e potassio, che vanno assolutamente ripristinati. E qui abbiamo un arma fondamentale: l’anguria. Due fette di cocomero ci portano quasi un litro di acqua e una immensa quantità di preziosi minerali".