"I confini non li determinino i cacciatori"

"Non possono essere i cacciatori a definire i confini del Parco". Lo dichiarano in una nota congiunta il Cai, Legambiente, Italia Nostra e WWF: "La pretesa delle associazioni venatorie di definire i confini dell’intero Parco è un assurdo – sostengono le associazioni – ma soprattutto significherebbe cedere la tutela di beni pubblici e collettivi a una corporazione che persegue gli interessi particolari di una attività privata: un prelievo in concessione di beni di proprietà pubblica". "Quella parte della politica che è tentata oggi dall’abdicare alle proprie prerogative, in una logica di scambio con le associazioni venatorie, esercita male il proprio ruolo. Sia chiaro da subito. Noi – concludono – non permetteremo che siano i cacciatori e definire i confini del Parco e contrasteremo con forza e determinazione questa sciagurata eventualità".