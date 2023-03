I Comuni hanno ancora potere "Si pronuncino sulle concessioni"

"I Comuni restano autorità competenti in materia demaniale: se ci sono ragioni oggettive che impediscono la gara entro il 31 dicembre 2023, il termine di scadenza delle concessioni dovrà essere prorogato al 31 dicembre 2024". Il gruppo di minoranza Amo Forte ha proposto di inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale – come atto di indirizzo – la proroga di un ulteriore anno della gestione spiaggia per i titolari degli stabilimenti. Una mossa che potrebbe essere imitata anche da altri Comuni. "Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica è arrivato anche l’altolà del Consiglio di Stato all’ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Milleproroghe – dice il capogruppo Umberto Buratti – Questa proroga inserita in sede di conversione al decreto legge, ha creato più danno che altro. Confusione normativa e ulteriore incertezza sia agli operatori del settore, che da diversi anni attendono una riforma organica della materia, sia agli Uffici demanio dei Comuni che hanno la responsabilità della funzione amministrativa. Tutto questo poteva essere evitato dando applicazione a quanto previsto dalla legge sulla concorrenza. Infatti l’articolo 4 prevedeva l’adozione dei decreti legislativi entro il 27 febbraio scorso per dare attuazione alle previsioni normative in essa contenute. Ma il Governo non ha rispettato questo termine pertanto, mancando i decreti attuativi, sussistono le ragioni oggettive previste dalla stessa legge che riconoscono al Comune, quale autorità competente in materia, di stabilire il termine di scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024. Questa decisione non può più essere rinviata. Per questo motivo – aggiunge – come Gruppo consiliare di Amo Forte abbiamo proposto al presidente del consiglio comunale di inserire, all’ordine del giorno del prossimo consiglio, una proposta di delibera come atto di indirizzo in forza del disposto dell’articolo 3, comma 3, della Legge sulla concorrenza e cioè che, per la presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, il termine di scadenza delle concessioni demaniali è fissato al 31 dicembre 2024. Questo in modo da dare chiare indicazioni agli uffici per come procedere in questa situazione di incertezza. Riteniamo inoltre – conclude Buratti – che i Comuni versiliesi dovrebbero riattivare i procedimenti previsti dall’articolo 3 del decreto legge 4001993 che consente ai concessionari nuovi investimenti per rinnovare i loro stabilimenti".

Francesca Navari