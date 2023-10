"I Comuni aspettino il governo". L’appello dei balneari Sib ai sindaci

VERSILIA

Quale futuro per il mondo balneare? Il tema, caldo come non mai, è stato al centro di un convegno regionale del Sib, il sindacato dei balneari, tenutosi ieri al palazzo dei congressi di Cecina. La scadenza delle concessioni incombe, il quadro normativo è incerto e ormai quattro settimane fa è uscito il dato sulla mappatura degli arenili, primo passaggio per (ri)costruire una disciplina complessiva che possa salvare le imprese balneari dalle aste.

"L’azione sindacale, in questo momento, si sta focalizzando sulle amministrazioni locali – spiega Stefania Frandi, presidente regionale del Sib –: abbiamo chiesto per lettera a tutti i Comuni di rimanere fermi in attesa della riforma del governo volta a tutelare la tradizione esistente. Le amministrazioni devono tenere duro, come stiamo facendo noi, altrimenti l’intero sistema turistico della Toscana salterà in aria". "Il tavolo di Palazzo Chigi per la mappatura degli arenili si è chiuso con una fotografia che racconta di una costa data in concessione per meno del 33 per cento – continua Frandi –, quindi c’è ampio spazio per nuovi titoli concessioni. Per quanto riguarda la Toscana, siamo a una percentuale adeguata, pur nella salvaguardia delle spiagge libere. Anzi, proprio per tutelare la domanda di spiaggia libera abbiamo chiesto che i canoni delle concessioni vengano lasciati a livello territoriale, nello specifico ai Comuni, per la gestione delle spiagge libere: ci sono territorio in cui sono poco usufruibili, non sono curate e rimangono prive del servizio di salvamento. Bisogna integrare le domande di spiaggia libera e attrezzata. La Toscana ha mandato a suo tempo la mappatura della costa a Roma e questi dati sono stati inseriti a livello nazionale: viene fuori che c’è ancora un amplissimo spazio per la creazione di nuove aziende balneari". Insomma, le fondamenta ci sono: ora bisogna costruire.

"I numeri devono essere rielaborati dal governo, in interlocuzione con la Commissione Europea, per arrivare a una nuova disciplina in materia di concessioni. È una cosa che chiediamo da tempo – conclude la presidente –; non c’è solo un Codice della Navigazione che risale al 1942, in pieno tempo di guerra, ma ci sono interessi e necessità relativi al nostro tempo che impongono di agire d’urgenza per la definizione di un nuovo quadro normativo".

Daniele Mannocchi