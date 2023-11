“I colori del ricordo“: alla Sala delle Grasce

Gioco, fiaba, storia: tre prospettive che s’incrociano e si fondono nel racconto della mostra

“I colori del ricordo” di Sergio Rossi, in arte Issor Baku(foto). Inagurazione sabato alle 18 in sala sala delle Grasce. Opere pittoriche realizzate con la tecnica dell’acrilico che rappresentano scene e soggetti ben riconoscibili o dai contorni quasi fantastici che costruiscono un percorso di introspezione diverso per ogni spettatore. Rossi, originario di Massa, dipinge da circa 20 anni, nel lockdown ha investito maggior tempo e energie nell’arte. “Il colore, i dettagli, i materiali danno corpo e concretezza al mondo visionario di Baku“ dice Daniele Terzoni che ha collaborato al progetto della mostra, aperta tutti i giorni fino al 10 dicembre 10- 12 e 18 -20.

m.n.