I Clerici saranno cittadini onorari. Ma la minoranza si spacca ancora

Grazie al ’sì’ del consiglio comunale la lista dei cittadini onorari si allunga. I prossimi saranno Paolo e Giuliana Clerici, promotori dell’omonima Fondazione che ha sostenuto il recupero della sala dell’Annunziata, più altre azioni di solidarietà rivolte alla comunità pietrasantina. L’intervento al Sant’Agostino, da oltre 350mila euro, era durato tre anni. "Per me – ha detto in aula il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – è stato un atto quasi naturale proporre il conferimento. Non solo per l’affetto da loro mostrato verso il nostro patrimonio culturale, restituendoci l’uso di uno spazio rigenerato a livello storico e artistico, ma anche per la vicinanza alla nostra comunità quando durante il lockdown avevano rivolto la loro attenzione alle famiglie più in difficoltà".

Ma la minoranza si è spaccata. L’unico a favore è Nicola Conti (Pd). "È mancata condivisione per arrivare a un voto unanime – dicono Conti e il Pd – ma non potevamo ignorare le attività di una Fondazione che, oltre a Pietrasanta, ha permesso di salvare vite umane, vedi il sostegno a San Patrignano, alla ricerca sul cancro e alla Flying angels Foundation che si occupa di trasferire i bimbi che non possono essere curati nei loro paesi". Astenuto il resto della minoranza. "Ringraziamo la Fondazione Clerici per aver rinnovato il Sant’Agostino – dice il capogruppo di ’Insieme’ Lorenzo Borzonasca – ma si apre un solco garantendo l’onoreficenza a chi sovvenziona investimenti: serviva più tempo per far crescere la loro pietrasantinità".