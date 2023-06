I cittadini si rimboccano le maniche Rinasce l’archivio della parrocchia

di Daniele Masseglia

Tutti insieme appassionatamente all’insegna di uno spirito di comunità che nei borghi continua a resistere all’incedere del tempo. Succede a Valdicastello, dove la popolazione – non nuova a queste mobilitazioni e a questi slanci di altruismo – ha dato una grossa mano alla parrocchia dei Ss Giuseppe e Maria Maddalena, nel centro della frazione carducciana, consentendo alla chiesa di recuperare lo storico archivio. Un lavoro lungo e certosino che verrà festeggiato oggi pomeriggio alle 18 con una messa alla presenza anche dell’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto e a seguire inaugurazione del nuovo archivio che di recente, come detto, è stato riordinato e riorganizzato. "Da quando sono arrivato fra voi – scrive il parroco, padre Giustino Dicson, in un’accorata lettera inviata ai valdicastellotti – è la prima volta che il nostro arcivescovo visita la nostra parrocchia. Quindi chiedo umilmente a tutti voi di partecipare e condividere la nostra unità e fraternità in questo gioioso evento. Vi ringrazio e vi chiedo le vostre preghiere e la vostra presenza amorevole". Appello a cui la popolazione ha già risposto “presente“ mobilitandosi per il bene della parrocchia e per restituire al loro antico splendore i pezzi di storia che si tramandano di generazione in generazione. La partecipazione dell’arcivescovo Benotto darà inoltre ancor più lustro e prestigio a una cerimonia che arriva a pochi mesi dal ripristino di un’altra tradizione come quella del presepe allestito nella stessa parrocchia durante le ultime festività natalizie. Anche in questo caso il merito era stato di un gruppo di fedelissimi parrocchiani, con il presepe che fu visitato da tantissime persone.

Non è andato a buon fine, invece, il ripristino dopo 30 anni della tradizionale “Sagra del tordello“ per la festa di San Giovanni, patrono della Pieve di San Giovanni e Santa Felicita, appuntamento che a Valdicastello manca infatti dal 1993. Il doppio appuntamento era già stato fissato per il 24 e 25 giugno con tanto di messa, solenne processione fino alla Croce e la sagra che si sarebbe dovuta svolgere nell’uliveto di fronte alla chiesa. Tra l’altro il ricavato sarebbe stato utilizzato dalla parrocchia per sostenere i vari lavori di restauro di cui la pieve necessita, ma improvvisi intoppi di natura tecnica, organizzativa e burocratica hanno costretto gli abitanti a rimandare l’evento come minimo al prossimo anno.