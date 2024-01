I Carnevalari e "L’operazione Casoria"

Una banda di Carnevalari con un piano complicato, un professore e un dj: sembra il trailer della “Casa di Carta“. Ma non è. È l’esilarante, e romantica, retro-storia del Festival di Burlamacco 2024 e dell’Operazione Casoria. Vi anticipiamo solo che venerdì, prima di salire sul palco del teatro Jenco per co-condurre il Festival senza aver chiuso occhio per tutta la notte, Andrea Paci ha viaggiato per 15 ore, preso 3 treni, un taxi e un passaggio “a scrocco“ per salvare la musica.

Perché se c’era qualcosa a cui i Carnevalari, quest’anno, tenevano tanto, oltre a regalare alla città un tuffo nei coriandoli, erano i Cd del Festival. Due: uno con i brani di questa XVIII edizione – che si è conclusa ieri – e uno con le più belle canzoni di Daniele Biagini, scomparso lo scorso agosto, a cui il Festival è dedicato. "Ecco, quando una settimana fa questi Cd sono arrivati a Viareggio abbiamo scoperto che – ta-daan – erano difettati" racconta Paci. E così Daniele Testi, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa e volontario del Movimento dei Carnevalari, si è messo in moto per cercare di risolvere l’impiccio. "La ditta incaricata di registrare i Cd, con sede a Casoria, si è assunta la responsabilità del disguido e si è resa disponibile a ristamparli. Ma – ta-daan (e due) – non poteva garantirci la spedizione prima di febbraio". Fermi tutti: “Se i Cd non possono arrivare a Viareggio in tempo per il Festival, allora il Festival va a Casoria a prenderseli“. È scattata così l’Operazione Casoria. Sì, ma chi va? Nel silenzio è parso di sentir volare un moscino. Ed è entrata in gioco la “Vecchia Guardia“ dei Carnevalari.

Alla testa del piano il professor Testi, che ha organizzato il viaggio “al minuto“ affinché i Cd fossero al teatro Jenco in tempo per la prima serata; mentre Paci, infermiere soccorritore, oltre che Dj, si è lanciato nell’impresa confidando nella puntualità delle Ferrovie.

"Giovedì, dopo aver smontato da una serata – racconta Paci – Testi mi ha prelevato sotto casa all’1.30 di notte, direzione Stazione di Pisa". Dove l’aspettava una cuccetta deluxe sull’Intercity notturno per Salerno. Alle 8.22 di venerdì mattina è sceso alla stazione di Napoli, "Dove, dopo una trattativa furibonda, trovo un accordo con una tassista che mi accompagna fino a Casoria a ritirare i Cd". Alle 9.22 Paci era all’azienda, e recuperato il pacco ("assicurandomi che all’interno non ci fossero i Cd di Mario Merola") si è catapultato di nuovo a Napoli Centrale per imbarcarsi alle 10.30 sul FrecciaRossa per Roma. Con uno scarto di soli 7 minuti per la coincidenza con l’Intercity Roma-Viareggio, “il professore“ seguiva il viaggio con un’App per monitorare ritardi e studiare eventuali piani B, C, D, E... che potessero garantire a Andrea Paci Dj di salire sul palco dello Jenco in tempo per l’apertura del sipario sulla prima serata del Festival. "Tutto è filato, incredibilmente, liscio". Alle 15.20 Paci è sceso alla stazione di Viareggio, alle 15,30 ha lasciato il pacco coi Cd in teatro ed è tornato a casa. Avrà dormito, un paio d’ore, prima del debutto? Macché, sua figlia Viola – ta-daan (e tre) – aveva appuntamento dal dentista. Si dormirà un altro giorno, "Ma per il Festival e per Daniele Biagini avrei fatto anche l’impossibile".