I Carnevalari e gli artisti Tv In campo per la solidarietà

Su fronti opposti dal campo, ma per un obiettivo comune: promuovere la solidarietà. Da una parte la formazione della "Coppa del mondo del Carnevale", con una rappresentativa dei volontari del Movimento dei Carnevalari e degli Artisti del Festival di Burlamacco, dall’altra la Nazionale italiana degli artisti tv, con volti noti dello spettacolo. Sono queste le squadre che sabato, con fischio di inizio alla 20.30, scenderanno "In Campo per Voi". Un evento benefico ospitato dallo stadio di Camaiore, patrocinato dal Comune e fortemente voluto dall’associazione “Aurora, in gioco per la solidarietà“ e “I Salmastrosi“.

La partita evento, arbitrata da Federico Pedonese, sarà l’occasione per far conoscere e raccogliere fondi in favore dell’Associazione Italiana Sindrome ADNP, una rara patologia genetica che colpisce principalmente i più piccoli, causando un ritardo dello sviluppo. E con grande soddisfazione il sindaco Marcello Pierucci dà il benvenuto all’iniziativa: "Le istituzioni da sole non possono arrivare in tutte le situazioni di emergenza, quindi ogni individuo, ogni associazione che si mette a disposizione per il bene comune – ha detto – per noi è una risorsa da sfruttare al quale noi prestiamo sempre grande attenzione e questa è una di quelle occasioni". Oltre ai Carnevalari, è già stata ufficializzata dal direttore responsabile Osvaldo Bresciani la rosa della Nazionale italiana artisti Tv che schiera "Gilles Rocca, Francesco Oppini, Thomas Basilico, Fabrizio Fontana, Simone Barbato, Andrea Tacconi..." e molti altri volti noti.

Ma “In Campo per Voi” non è solo sport, sarà infatti una serata di spettacolo, condotta da Luca Bonuccelli, che vedrà esibirsi le atlete della Ginnastica Raffaello Motto di Viareggio in ricordo di Aurora Francesconi, ex ginnasta, poi Massimiliano Marchetti, fresco vincitore del Festival di Burlamacco 2023, i ragazzi dell’associazione Agape e la Filarmonica Versilia di Capezzano Pianore.

I biglietti, al prezzo di 10 euro, sono disponibili da Franca Ferrucci Hair Diffusion, Pasticceria Aladin e Bagno Arizona a Viareggio e Pasticceria Rossano e Cuori e Lanterne a Camaiore.