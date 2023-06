"I carabinieri hanno rafforzato l’organico"

VIAREGGIO

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini, insieme ai consiglieri comunali Maria Domenica Pacchini ed Alberto Pardini, accompagnati dal consigliere regionale Massimiliano Baldini, hanno incontrato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio, il capitano Marco Colella. I temi della sicurezza in città sono stati gli argomenti al centro del confronto.

"Dopo le spaccate delle ultime settimane – dichiarano gli esponenti della Lega – abbiamo cercato di capire quali fossero gli strumenti messi in atto per contrastare queste vicende che agitano cittadini e turisti". "Il capitano Colella – concludono –ci ha messo al corrente che sono arrivati una quindicina di rinforzi e che i carabinieri stanno realizzando, in sinergia con le altre forze dell’ordine, una serie di operazioni in grado di assicurare alla giustizia molti malviventi".