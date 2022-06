"I calamaretti? Basta pagare 70 euro al chilo"

Tanti vengono al mare per mangiare pesce fresco, ma la vicinanza della spiaggia non garantisce che il ristorante non serva prodotti congelati. Specialmente quando il fresco scarseggia o raggiunge prezzi stratosferici, anche se da questo punto di vista Viareggio continua a essere benedetta dall’alto. Ci sono però, in Versilia, locali dalle certezze assolute. Per esempio Romano. "Nonostante tutto – racconta Roberto Franceschini – al momento si trova di tutto, perché le barchette del molo escono sempre, caro gasolio o no. Caso mai il problema è il rincaro folle, anche se per ora non abbiamo ritoccato i prezzi del menu".

Lo sciopero lanciato in tutta Italia dai pescherecci, per protestare contro il caro gasolio, qua non ha attaccato granché: anche se dall’Adriatico tante associazioni sono venute a cercare di fermare i "crumiri" viareggini. Ci sono appunto le barchette del Molo, da sempre frequentate da Romano Franceschini, che portano tutto quello che pescano sulla costa toscana. "Nonostante lo sciopero – spiega Roberto – anche nei magazzini troviamo come sempre ogni prodotto, tutto fresco di provenienza italiana, se non toscana. Il blocco dei pescherecci, almeno a noi, non crea disagi di approvvigionamento. Se però si parla di prezzi, siamo fuori dalla grazia di Dio. Basta guardare i calamaretti spillo: già ora sono saliti a 65-70 euro il chilo da pulire. E con la pulizia si perdono 300 grammi su un chilo". Prima della guerra in Ucraina gli spillo erano sempre cari, ma attorno ai 45-47 euro al chilo. "Il pesce di lisca a seconda della specie va da 35 a 48 euro, in generale direi che i rincari ittici sono mediamente di almeno il 20%. Ma tutto sta rincarando, perfino il vino perché ai produttori energia e vetro costano di più. Tra fornitori e mercati troviamo ogni verdura di pregio, ma ogni giorno sale di prezzo. Comunque, sciopero o no, si trovano anche le vongole dell’Adriatico. Basta pagare".

"Per fortuna – conclude il ristoratore – il ponte del 2 giugno ha riempito Viareggio di clienti e si lavora anche coi rincari. Però non è possibile aumentare i prezzi della carta. Per ora resistiamo coi prezzi di febbraio".

r.v.