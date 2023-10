I big a Fort Lauderdale. La nautica americana ormai parla viareggino: "Domanda in crescita"

Al 63° Boat Show di Fort Lauderdale che si tiene dal 25 al 29 ottobre partecipano alcuni cantieri viareggini. Benetti è impegnata nel debutto in Usa di “Ubiquitous”, un Oasis 34 metri Deck, che ha ricevuto il World Yacht Trophies, il Design and Innovation Awards e i World SuperYacht Awards. Al molo 66 il cantiere ha pure il B.Yond 37 metri “Never Say Never Again”, che monta l’ E-Mode Hybrid di Siemens Energy, che ottimizza il consumo di energia con una riduzione di emissioni di anidride carbonica e ossidi di azoto mai registrata prima. Il marchio Azimut partecipa al con quattro anteprime: “Verve 48” (15 metri) che in Usa ha già venduto più di 110 unità, il crossover “Magellano 60” (19 metri), “Grande”, 36 metri, yacht dalle bassissime emissioni e il nuovo “S7” di 21 metri.

Per Overmarine del gruppo Balducci, sarà esposta la seconda unità “Mangusta Oceano”, imponente 50 metri, che proprio a Fort Lauderdale ha vinto l’anno passato il premio “Best of the show”. Next Yacht Group ha il Maiora 35 metri “Exuma”, e il nuovo AB 80 (25 metri) che può sfrecciare fino a 55 nodi (100 km orari). Sanlorenzo presenta “Alloy”, 44 metri, che oggi vede il dodicesimo scafo in costruzione. Poi, le imbarcazioni SX88, SD90, SL86, SL120A, SL96S, SL90A e i Blugame BG42 e BG74.

Il gigante dei saloni nautici a stelle e strisce ha un impatto sull’economia generata a 360 gradi, pari a un miliardo e ottocento milioni di dollari. Sono attesi più di centomila visitatori che possono ammirare più di mille e trecento barche in esposizione, oltre a mille aziende tra stand, box e aree a terra. Roberto Lottini, imprenditore viareggino che da oltre 25 anni gestisce Genesis Yacht, assicura: "Il mercato Usa resta forte, da maggio la domanda è risalita: soprattutto per le barche da 40 a 50 metri. E occorre considerare che i tempi di attesa per le consegne di nuovi yacht vanno dai due ai tre anni. I cantieri, specialmente quelli italiani, sono tutti carichi di lavoro e l’offerta deve tenere conto degli ordini che hanno in corso e del numero massimo di barche che possono essere costruite e consegnate. Comunque il mercato americano al salone a Fort Lauderdale e in generale resta sempre positivo”.

Walter Strata