I batteri dopo la tempesta Divieto temporaneo di tuffi intorno alle foci dei fiumi

Dopo l’ondata di maltempo, dai fiumi, arriva in mare quella dei batteri fecali. E così, nel primo weekend d’estate, di mare e di bagni, nonostante discussioni decennali sull’urgenza di un monitoraggio sugli scarichi abusivi e di interventi sulla rete fognaria, sono scattati nuovi divieti temporanei di balneazione. Dopo i campionamenti del 15 giugno sul sito di Arpat sono stati segnalati sforamenti dei livelli di guardia di Escherichia Coli a ridosso della Fossa dell’Abate, sia sulla sponda viareggina che su quella di Lido di Camaiore, e a Marina di Pietrasanta, sia sul fronte settentrionale che in quello meridionale della Foce di Fiumetto. Il primo a diramare l’ordinanza è stato il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, e ieri mattina sulla spiaggia “di qua dalla Fossa dell’Abate“ è spuntato un cartello “fai da te“ per informare i bagnanti del divieto temporaneo ai tuffi. Nel pomeriggio – dopo che i dati del monitoraggio sono apparsi sul sito di Arpat – analoghe ordinanze sono state firmate dal sindaco di Camaiore Marcello Pierucci e di Pietrasanta Alberto Giovannetti per le aree di competenza. Forse per problemi legati alla Pec né Camaiore né Pietrasanta avevano ricevuto alcuna indicazione ufficiale. Per lunedì, comunque, sono attese le controanalisi di Arpat.

Martina Del Chicca