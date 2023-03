I balneari si preparano alla Pasqua Ma la Bolkestein frena i progetti "Obbligati a rinunciare alla piscina"

Mancano nove giorni alla Pasqua e anche sul litorale pietrasantino c’è chi si sta attrezzando per accogliere i primi turisti desiderosi di un weekend in riva al mare e di dare un’occhiata per prenotare la stagione. Al momento, su un totale di 107 bagni, sono circa il 10% quelli pronti ad aprire le porte, anche se molto, per non dire tutto, dipenderà dal meteo. Come avviene ormai da 13 anni, il primo in assoluto ad aver aperto – da fine febbraio – e il bagno “Adua“ di Tonfano con le sue 35 tende più piscina e ristorante, seguito a ruota da “Bonanza“, “Soleado“, “Desy“, “Italia“, “King“, “Stella“, “Franco mare“ e altri. "Purtroppo – spiega il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – tra mare mosso e libeccio in questo periodo non è piacevole stare in spiaggia. In ogni modo la gente viene per mangiare con vista mare grazie agli spazi riparati dalle tende e alla possibilità di stare all’aria aperta. C’è molta richiesta, come nel periodo post Covid, quando i turisti non andavano più all’estero e sceglievano le località italiane. È una cosa eccezionale. Inoltre la richiesta maggiore è per 2-3 mesi e non più solo 15-30 giorni".

Un clima di euforia ma col freno a mano tirato a causa dell’incubo asta delle concessioni per la direttiva Bolkestein. Per chi ha fatto ricorso, come i bagni di Marina di Pietrasanta, la concessione è stata prorogata di un anno, al 31 dicembre 2024. Questo crea un blocco agli investimenti, tant’è che i gestori si stano limitando a sistemare l’esistente anziché rinnovarlo. E così ci rimette anche l’indotto, dato che ampliare il bar o le cabine fa lavorare le ditte. Emblematico lo sfogo dei titolari de “La Salute“, a Fiumetto. "Quando si parlò di proroga al 2033 – raccontano – ci si mosse subito, come altri colleghi. Nell’ottobre 2021 avevamo già iniziato gli scavi per la piscina ma un mese dopo, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, si è fermato tutto. Abbiamo dovuto spegnere le pompe e richiudere la buca, rimettendoci i 50mila euro di acconto all’azienda. Sarà contento chi odia la nostra categoria, basta leggere i social, dove ci massacrano dicendo falsità. Viviamo la Bolkestein come un esproprio. Va bene l’asta ma devono garantire un valore commerciale alla nostra azienda, così si vive nell’incertezza. Le banche non danno prestiti o mutui, tutto il sistema si è fermato".

Daniele Masseglia