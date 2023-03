I balneari donano a chi ha bisogno

Ennesimi gesti di solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno. A partire dalla mobilitazione del Consorzio mare Versilia, che durante le festività appena trascorse ha donato molti pacchi spesa contenenti generi alimentari di prima necessità come latte, pane e pasta per le famiglie in difficoltà. Uno slancio che vede gli assessori Tatiana Gliori (sociale) e Andrea Cosci (associazionismo e volontariato), oltre al presidente della Consulta del volontariato Andrea Galeotti, ringraziare di cuore i balneari di Marina. "Cogliamo l’occasione – dicono – per esprimere la nostra riconoscenza nei confronti anche di un esercente di Tonfano che, nella stessa occasione e con la medesima finalità, ha acquistato 180 panettoni". Tutti i prodotti donati, infine, sono stati affidati alle associazioni “Azzurra” e “Il Grano”, che hanno successivamente provveduto alla loro distribuzione.