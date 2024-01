I 32 volti di chi non c’è più. Sono scolpiti nella memoria

Quei 32 nomi li abbiamo sentiti ripetere decine di volte. Sempre con un brivido, nonostante il tempo che passa. Trentadue storie, uniche e irripetibili. Alcune delle quali spezzate mentre ancora dovevano germogliare. L’elenco delle vittime è un pugno nello stomaco. Ma allo stesso tempo è un mantra, una speranza, il sogno – coltivato per lunghi anni dai familiari e dalla comunità che li ha seguiti nella battaglia per la verità e la sicurezza – di un mondo in cui il profitto non conti più della vita.

C’è chi è morto subito. Chi ha sofferto un giorno, prima di andarsene, e chi ha dovuto convivere con l’agonia fino alle porte di Natale. Il 29 giugno, la data che ha marchiato a fuoco la città, morirono Hamza Hayad, 17 anni; Nadia Bernacchi, 59 anni; Claudio Bonuccelli, 60 anni; Rosario Campo, 42 anni; Andrea Falorni, 50 anni; Maria Luisa Carmazzi, 49 anni; Antonio Farnocchia, 51 anni; Mario Pucci, 90 anni; Ana Habic, 42 anni; Ilaria Mazzoni, 36 anni; Michela Mazzoni, 30 anni; Luca Piagentiniu, 4 anni; Olivia Magdalena Cruz Ruiz, 40 anni; Aziza Aboutalib, 46 anni; Rachid Moussafar, 25 anni.

Il giorno seguente, il 30 giugno, morirono Angela Monelli, 64 anni; Elena Iacopini, 32 anni; Abdellatif Boumalhaf, 34 anni; Iman Hayad, 3 anni; Lorenzo Piagentini, 2 anni. Il 1° luglio nel computo delle vittime si aggiunse Mohammed Ayad, 51 anni; il 2 luglio Nouredine Boumalhaf, 29 anni. Il 3 luglio se ne andarono Stefania Maccioni, 40 anni, ed Emanuela Milazzo, 63 anni. Il 9 luglio si spense Sara Orsi, 24 anni; l’11 Alessandro Farnocchia, 44 anni; il 13 Federico Battistini, 32 anni, e Roberta Calzoni, 54 anni; il 16 Mauro Iacopini, 60 anni. Ad agosto, il 10 se ne andò Emanuela Menichetti, 21 anni, e il 29 Marina Galano, 45 anni. La 32esima vittima fu Elisabeth Silva Guadalupe, 41 anni, la cui sofferenza si protrasse fino al 22 dicembre.