Hotel e bagni. Assumomo baristi

MANUTENTORE PER IL FOUR SEASON

E’ sufficiente avere esperienza e possedere conoscenze di manutenzione generale, in particolare in campo elettrico, per proporsi come candidato al Four Seasons di Firenze. L’hotel extralusso cerca infatti un manutentore, ma anche un capo partita e un sous chef per la cucina. E’ possibile candidarsi su www.fourseasons.comlanding-pagescorporatecareers.

FACCHINOMANUTENTORE

Hotel “Viscardo” a Forte Dei Marmi cerca (possibilità di lavoro su 2 strutture) per facchinaggio, manutenzioni ordinarie (elettriche, tinteggiatura), controllo e manutenzione bici, piccoli interventi idraulici e elettrici nelle camere. Richiesta esperienza di 3 anni, conoscenza base inglese, patente B, automunito, possesso attestato sicurezza sul lavoro. Orario full time durante la stagione estiva, part-time durante gli altri mesi. Da Natale 2023 con contratto annuale. Cv a [email protected]

CAMERIEREA DI SALA O CHEF DE RANG

Raffaelli Park Hotel a Forte Dei Marmi cerca per servizio colazioni e ristorante. Richiesta esperienza, possesso Haccp e sicurezza sul lavoro , conoscenza inglese. Orario da definire. Dal 01042024 al 30092024. Cv a [email protected]

BARISTA

Stabilimento balneare “Bagno La Perla” a Forte Dei Marmi cerca anche senza esperienza e capacità di preparare i cocktail di base, gradita conoscenza lingua inglese. Orario su turni di 7 ore, 6 giorni su 7. Da maggio 2024 fino al 10 giugno 2024 nei week end, poi full time fino a fine settembre. Per candidarsi inviare il CV a [email protected]