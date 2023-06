Hopera srl cerca Manutentore Tuttofare e Infermierea a Stiava

MANUTENTORE TUTTOFARE

Hopera srl, società di produzione serramenti con sede a Viareggio per ampliamento organico è alla ricerca di un operaio manutentoretuttofare a cui affidare i lavori di manutenzione e piccole opere di rifiniturariparazione dei propri cantieri. In particolare, la risorsa dovrà occuparsi della manutenzione e, ove occorra, di tinteggiare, rifinire, ripristinare lievi danni, provvedere a semplici opere idrauliche ed elettriche, e, al bisogno, eseguire piccole opere di muratura. È richiesta una pregressa esperienza come operaio edile, idraulico, elettricista. Tempo determinato o indeterminato. Orario full-time (lunedì-venerdì) Retribuzione: netto mensile 1100€ - 1300€. Cv: [email protected]

INFERMIEREA

Si cerca infermierea (anche in pensione) per assistenza e dialisi a domicilio. Si offre formazione in loco. Mese di Agosto, circa tre settimane (con possibilità di proroga) 3 volte a settimana. Sede di lavoro: Stiava. Contatti 329 838 6572