Anche la terza giornata del campionato di serie A2 girone B propone un interessante derby, quello in programma stasera alle 20,45 al Pardini Sporting Center fra Rotellistica Camaiore e Pumas Farmaè. Impegno casalingo anche per il Cgc, che se la vede alle 21 al Palabarsacchi contro il Follonica.

Primo a scendere in pista sarà il Forte dei Marmi, alle 19 a Matera. Opposto al Follonica di Rossano Margheriti e dell’ex Maldini, reduce dalla larga vittoria contro il Castiglione, il Cgc di Raffaele Biancucci (nella foto) cerca la terza vittoria consecutiva. Nelle due uscite i bianconeri, che dovrebbero recuperare Raffaelli, hanno dato prova di solidità difensiva (una sola rete subita, su tiro piazzato) e di un attacco in cui Muglia e D’Anna all’occorrenza sono ben supportati da Rosi.

Il Follonica, seconda squadra della formazione di A1, dispone di giovani molto interessanti, alcuni dei quali, come Cabiddu, hanno già esperienza nella massima serie, mentre altri hanno già vinto molto a livello giovanile. Camaiore-Pumas è sfida di grande interesse. La squadra di Alberto Orlandi è reduce dalla vittoria di Salerno e punta a vincere per restare a punteggio pieno. Attesa la prova di Alonso, dopo la tripletta di sette giorni fa. La Pumas di Mirko Bertolucci, pur dovendo fare a meno di elementi importanti come Marchetti, cercherà di tornare a muovere la classifica.

A Matera il Forte di Roger Molina trova i lucani di Antezza vogliosi di riscatto dopo la sconfitta di Prato. Dal canto loro i giovani rossoblu puntano a mantenere l’imbattibilità e incamerare altri punti preziosi. Serie B girone D. Recupero 1a: Cgc-Prato 5-4. 2a: Forte-Castiglione, Grosseto-Cgc, Spv-Camaiore; riposa Prato. Femminile (5a): Matera-Scandianese, Scandiano-Forte.

