"Ho sentito i ladri e mi sono chiusa in casa"

Emergenza furti senza fine. Emergono altri racconti e segnalazioni di vittime dei malviventi. Barricata in casa e terrorizzata perchè aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal retro della sua abitazione a Lido di Camaiore. Sono stati attimi di paura per per la padrona di casa che in quel momento era da sola.

L’abitazione presa di mira si trova nella zona di via della Gronda, la strada che va da via Italica verso su, una zona residenziale. La donna ha sentito una sorta di trambusto e ha capito che sul retro c’erano degli estranei e si è barricata in casa. "Ero terrorizzata- racconta alla Nazione- non sono riuscita a fare niente neanche a chiamare le forze dell’ordine. La paura mi ha paralizzato. E’successo nel fine settimana. Saranno state le 20.30 o poco più tardi quando ho sentito dei rumori sul retro della casa. Rumori che mi hanno insospettita e messo paura. Ho chiuso tutto. Ho provato una grande paura. Solo la mattina successiva mi sono fatta coraggio e sono andata a vedere e mi sono accorta che il cancello, il passo pedonale, era aperto a conferma che miei sospetti erano veri", racconta nel tono di voce la paura e l’ansia per quello che era successo.

I malviventi si erano allontanati: messi in fuga da qualche circostanza che li aveva fatti desistere. Non si ferma l’allarme furti e negli abitanti aumenta la paura. E’emerso che, negli ultimi giorni, in via Ciampino a Capezzano Pianore, una zona isolata con ville e case indipendenti e già presa di mira nei mesi scorsi, i malviventi hanno agito più volte. Tre i furti che sono stati messi a segno dei quali uno in pieno giorno.

La paura serpeggia. Da voci di paese e indiscrezioni emergono anche altre circostanze sospette per le quali è necessario essere guardinghi e segnalare immediatamente gli episodi. Negli ultimi giorni sarebbero apparsi sui muri di alcune abitazioni e su alcuni cancelli strani segni. Segni che sarebbero stati fatti con una chiave o con un cacciavite. Perchè? Cosa vogliono segnalare? Sarebbe stata una persona sospetta. Ma sono indiscrezioni. In ogni caso è meglio cancellarli subito. Timore e paura nei residenti che con il passaparola invitano alla prudenza e alla segnalazione alle forze dell’ordine di qualsiasi particolare sospetto. In paese sarebbe stata vista una macchina nera sospetta della quale però non si hanno altri particolari.

