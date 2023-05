"Ho ereditato tanti problemi sul territorio"

"Non c’entrano i conti: ho ereditato un Comune pieno di problemi irrisolti". Il sindaco Lorenzo Alessandrini interviene sulle dichiarazioni rese dall’ex sindaco Riccardo Tarabella dopo che quest’ultimo ha messo i puntini dulle ’i’ per difendere il proprio operato. "Non ho mai nominato l’ex sindaco Tarabella in consiglio per criticarlo – premette Alessandrini – nella mia ultima relazione al consuntivo, non ho parlato di disastro nel bilancio, che peraltro ho sempre definito in ordine, pur se assai problematico per le spese correnti. Ho parlato invece di un Comune pieno di problemi irrisolti e di un territorio in grave difficoltà: che la manutenzione delle strade fosse ai minimi termini (erba, rottami abbandonati, paline divelte, segnaletica cancellata) è forse una bugia? Che una scuola fosse da anni parcheggiata in due prefabbricati a Ripa senza prospettiva è falso? Che ogni estate nella valle del Serra qualcuno rischiasse l’incolumità fra incidenti e risse, è falso? Che la Fondazione Terre Medicee fosse sotto pignoramento da parte di fornitori è falso? Non ho certo imputato a Tarabella queste criticità, che in massima parte nascevano prima del suo mandato e che, in certi casi, sono state peggiorate dal Covid. Ho solo fatto un’analisi dei problemi seri che ho trovato e che, fortunatamente, siamo riusciti a risolvere in pochi mesi. Quindi non capisco questa coda di paglia. Vorrei ricordare che quasi ogni giorno il Pd mi riversa addosso le accuse più astruse, quasi tutte false, e me le prendo tranquillamente spesso senza nemmeno rispondere. Ho sempre detto che non mi piace polemizzare coi miei predecessori, ma ogni tanto, il buon Riccardo farebbe bene a domandarsi perché la sua amministrazione uscente, invece che premiata è stata tanto castigata dagli elettori".