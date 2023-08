"Harvey" a Viareggio: Teatro Res 9 porta in scena il cult di Mary Chase a Villa Paolina

La pluripremiata pièce "Harvey" di Mary Chase, caposaldo della commediografia americana, va in scena stasera a Viareggio. Nel giardino di Villa Paolina, la brillante commedia sarà interpretata stasera dalla giovane compagnia locale ’Teatro Res 9’, che si lancia in un nuovo progetto dopo il successo di "Antigone" al Teatro Jenco. In scena andranno Filippo Fantoni, Eleonora Pucci, Alessio Luca Bartelloni, Alfredo Scorza, Gabriele Dell’Innocenti, Nicole Fontana, Matteo Lombardi e Alessio Del Dotto, per la regia di Luca Orlandi.

"Harvey" andò in scena per la prima volta nel novembre del 1944, a Broadway, e rimase in cartellone per quattro anni e mezzo, fruttando il premio Pulitzer 1945 alla sua autrice Mary Chase, una giornalista americana con la passione per la drammaturgia, e nel 1950 approdò nelle sale cinematografiche in un acclamato riadattamento con James Stewart, per la regia di Henry Koster.

Attualmente, la pièce è ritenut" un caposaldo della commediografia americana del Novecento e un cult del cinema dell’epoca. La trama: introdurre una figlia in società è sempre un’operazione delicata, ma rischia di diventare impossibile se c’è chi rovina il buon nome della famiglia. Per questo la signora Veta Simmons decide di far rinchiudere in una clinica specializzata il fratello Elwood P. Dowd, un gentile signore colpevole di avere come amico un grosso coniglio invisibile di nome Harvey. Ma la decisione di Veta non avrà l’esito sperato, e ben presto la clinica del professor Chumley si troverà impegnata in una surreale ricerca del signor Dowd e del suo singolare amico.

I biglietti saranno acquistabili al costo di 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto: under 18, over 65, soci Teatro Res 9) direttamente a Villa Paolina a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo o in prevendita sul sito di TicketOne.