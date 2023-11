Hanoi, il Vietnam e le sue leggende

La bruma avvolge Hanoi e ovatta le migliaia di motorini che sfrecciano zigzagando per i viali della periferia sterminata della capitale vietnamita costellata dai capannoni delle multinazionali. Pare che gli scooter galleggino in un mare d’asfalto, evitando per miracolo i pedoni che attraversano impavidi le strade, come protetti da uno scudo invisibile. La mattinata comincia molto presto ad Hanoi e la colazione è a base di Ph?, un brodo di carne e verdure in cui zuppare della pasta fritta seduti su minuscole sedie di plastica in uno di quei locali che si allargano sui marciapiedi. La zuppa è accompagnata da un caffè bollente servito con ghiaccio e latte condensato, una sveglia per cominciare la giornata. Nei vicoli del quartiere vecchio, dove le 36 vie che lo compongono hanno i nomi del tipo di merce venduta, giriamo a bordo di un risciò facendoci sballottare nel traffico congestionato. I negozi traboccano di merci, le donne friggono per strada accanto a saldatori e onnipresenti scooter. Nonostante gli abitanti di Hanoi superino gli otto milioni, si possono ancora trovare inaspettate oasi di pace come le sponde del lago Hoan Kiem, anche detto della spada restituita.

Un’antica leggenda narra che un antico imperatore del Vietnam sconfisse gli invasori cinesi grazie a una spada pescata in questo lago e che un giorno una tartaruga con voce umana venne a chiedergli di restituirla all’Imperatore delle acque. Oggi alla tartaruga è dedicata una pagoda al centro del lago e si dice che, seppur pluricentenaria, continui a vegliare sulle vite degli abitanti di Hanoi.

Il colpo d’occhio è notevole: c’è un ponte di legno rosso che getta il suo arco nel lago, luci arcobaleno che colorano la superficie dell’acqua e coppie di innamorati che bisbigliano parole che non hanno bisogno di vocabolari per la traduzione. Anche il Tempio della Letteratura è un luogo carico di significato e misticismo. Si tratta di un tempio dedicato a Confucio che fu sede della prima università del paese fondata intorno all’anno 1000. Qui, ancora oggi, gli studenti vengono a pregare per ottenere buoni voti. Ma il luogo di pellegrinaggio per eccellenza è il Mausoleo di Ho Chi Minh, dove si trova il corpo imbalsamato dell’ex presidente.