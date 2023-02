"Hanno poco personale" Le famiglie devono rinviare le nozze civili

"Il Comune non celebra più di un matrimonio al giorno per carenza di personale: abbiamo dovuto rinviare le nozze civili di una settimana". Più di una famiglia si è rivolta al nostro giornale segnalando il proprio disappunto per aver dovuto anticipare o posticipare i fiori d’arancio. "Il problema – si sfoga un genitore – non è il cittadino delegato che celebra le nozze, ma l’ufficiale di stato civile che firma gli atti". Dal Comune precisano che dopo il trasferimento di un persona con la mobilità, allo stato civile ci sono tre dipendenti, tra cui uno arrivato da poco: "Le nozze sono concesse in base alle attività istituzionali e alle programmazioni, tutto va fatto ’incastrare’. Ci sono coppie che avevano chiesto di spostare le sculture in mostra al Sant’Agostino. Ci sono circostanze oggettive che a volte impediscono di fare più cose in contemporanea". Infine i dati del 2022: 14 matrimoni nell’atrio del municipio, 17 in sala consiliare, 3 nell’ufficio del sindaco, 2 al Centro arti visive, 8 al Sant’Agostino, 3 in Versiliana e 2 al pontile.

d.m.