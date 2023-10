"Ha ucciso lui mia madre". La figlia di Anna Lucarini accusa il padre in tv. Una vita piena di tensioni

"Lo sapevo che mio padre l’aveva fatto apposta e che non era stato un incidente: quel giorno è stato lui a uccidere mia madre". Sguardo fisso sulla telecamera, il cuore che sussulta, la mente che riannoda i fili e i sospetti che si materializzano con parole che hanno l’impatto di un macigno. Serena Mazzolini, intervistata giorni fa durante la nota trasmissione di Raiuno “La vita in diretta“, ha espresso così le sue sensazioni in merito alla tragica scomparsa della madre, Anna Lucarini, l’ex agente della polizia municipale di Pietrasanta morta a soli 58 anni il 9 ottobre 2022 in un incidente stradale lungo la Sarzanese mentre si trovava a bordo dell’auto condotta dal marito Daniele Mazzolini, indagato dalla Procura di Lucca per il reato di omicidio aggravato.

Le dichiarazioni di Serena – ai primi di ottobre è convolata a nozze consentendo l’ingresso nella sua vita di confortanti raggi di sole – saranno fondamentali quando il 13 novembre, al Tribunale di Lucca, partirà il processo a carico del padre, il quale il giorno dell’incidente riportò gravi ferite a una caviglia. Su di lui pende l’accusa di aver volutamente diretto la macchina, che a causa dell’impatto prese fuoco, contro un albero a velocità sostenuta e in stato di ebbrezza alcolica tant’è che sull’asfalto non c’erano segni di frenata. Durante la trasmissione è stato ricordato come Mazzolini sia stato rinviato a giudizio anche per le aggressioni fisiche gravi compiute nei confronti della moglie e della figlia, episodi che hanno fatto emergere una drammatica situazione familiare. Si parla di calci, pugni e spintoni. Tanto che nove anni fa si era scagliato contro la figlia causandone la caduta e ferite multiple. Un mese prima della morte lei gli disse che voleva separarsi e lui aveva minacciato di togliersi la vita e l’aveva picchiata.

"In casa si sentivano solo urla: era successo anche quel giorno. Ho visto che era nervoso e ubriaco – dice ancora Serena – tant’è che nei giorni seguenti ho trovato bottiglie vuote nel garage, soprattutto superalcolici. Lui ha una diagnosi di bipolarismo e anch’io sono bipolare. Il disturbo della rabbia ce l’ho anch’io, ma non vado in giro a uccidere le persone".