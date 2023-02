"Ha prevalso la voglia di cambiare E lavoriamo per l’unità del partito"

Terremoto primarie? L’establishment Pd era con Bonaccini ma la base ha risposto picche, cioè Schlein. In Versilia molti se lo aspettavano. Per esempio Alessandro Del Dotto, Maurizio Verona, Rossano Forassiepi e Federica Maineri erano con Schlein. Filippo Ciucci, Damasco Rosi, Simona Barsotti, Marcello Pierucci e Umberto Buratti invece con Bonaccini. Il segretario territoriale Riccardo Brocchini, consideratopro Schlein, non si è schierato ufficialmente.

"Non dico come ho votato – spiega Brocchini – perché sono un segretario unitario. La Versilia ha avuto la partecipazione degli iscritti più alta della Toscana, il 70%. Vuol dire che il partito è sano, vivo, e tutti i gruppi dirigenti sono credibili. Come avevo auspicato Elly Schelin sarà segretaria nazionale e Emiliano Fossi segretario regionale di tutti. Si lavora per l’unità del partito. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato ai congressi, e la commissione territoriale delle primarie coordinata da Samuele Borrini, che è anche segretario regionale dei giovani Dem e ha fatto lavoro magistrale e appassionato. Ha prevalso la voglia di cambiamento della gente che ha riconosciuto le proprie aspettative nella Schlein. Auguro un buon lavoro a lei e a Fossi che aveva partecipato al dibattito con Valentina Mercantii organizzato dalla donne Dem a Stiava". Adesso ci si aspetta qualche cambiamento, qualche ribaltone politico, ma Brocchini vede un clima di continuità in Versilia: "A livello territoriale non cambierà granché. Noi abbiamo tenuto il congresso territoriale e dei circoli un anno e mezzo fa, gli organismi sono costituiti e restano. Vedremo cosa cambierà a livello regionale e nazionale. Dove i segretari territoriali erano stati eletti in maniera unitaria, come me, non ci sarà nessuno stravolgimento. Io mi appello a un partito che lavori unito dov’è in maggioranza, e anche dov’è all’opposizione per preparasi alle elezioni. A Viareggio per Filippo Ciucci, ma anche altrove, non è che ogni volta si rimette tutto in discussione".

Resta il nodo del candidato sindaco a Pietrasanta. "La situazione è in movimento – dice Brocchini – Le forze politiche lavorano e la Federazione da sempre rispetta le scelte delle unioni locali". Mah. A Viareggio furono ribaltati candidato, alleanze e partito: "Però – conclude il segretario – il commissariamento di Viareggio venne dal regionale, da Simona Bonafè". Come gira veloce e cambia, il mondo.

Beppe Nelli