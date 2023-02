Gustavo Rontani un uomo che ha vissuto intensamente

Da partigiano vero nella Seconda guerra mondiale a presidente dell’associazione degli Industriali della provincia di Lucca. Sono due delle vite vissute sempre con slancio e ideali sinceri da Gustavo Rontani, scomparso a 96 anni nel 2017, a lungo icona dell’imprenditore di successo che ha sempre guardato al mondo (e a chi sta... dietro) con occhi attenti e solidali. Un personaggio vero. Che non se la tirava, anzi. Di una disponibilità unica. Soprattutto capace di rapirti piacevolmente quando si metteva a raccontare la sua vita, vissuta senza paura. Guardando in faccia e mai abbassando gli occhi: il suo sguardo penetrante era una sorta di radiografia ai ragazzi X, dal quale ricavava risposte esaurienti. Una vita non banale, dunque. Anche avventurosa. Perché quando da studente, finisce nei Balcani – come sottotenente dell’Esercito – si rende conto che la vita non sarà una passeggiata. E dopo l’8 settembre, la scelta di campo. Non imboscato da qualche parte. ma in montagna con i partigiani. Rossi, bianchi, azzurri. Non importava il pensiero e il credo politico fosse diverso dal suo: l’importante era che l’Italia tornasse ad essere un paese libero. Nella vita di Gustavo Rontani (quando ne parlava la sua voce si increspava) c’è una data, il 28 agosto 1944 che ha segnato non solo la sua esistenza: quel giorno, Rontani, Giancarlo Taddei e Ciro Bertini (Chittò), partigiani della formazione “Marcello Garosi” caddero in un’imboscata dei nazifascisti sulle colline massarosesi di Gualdo. Rontani fu l’unico a salvarsi. E il ricordo dei suoi giovani compagni morti, lo ha accompagnato per tutta la vita (era iscritto alla sezione massarosese dell’Anpi). Una volta finita la guerra, proiettato nell’ambiente di lavoro, Gustavo Rontani si fece le ossa con il padre per poi prendere le redini dell’azienda, l’Apice di Bozzano che per oltre un quarto di secolo è stato un incredibile polmone occupazionale non solo del comune di Massarosa: il distretto calzaturiero era all’avanguardia nazionale e ogni anno il fatturato dell’Apice – arrivato ad avere oltre mille dipendenti – cresceva. Gustavo Rontani scalò i vertici provinciali dell’associazione Industriali. E da imprenditore che sapeva leggere il mercato, seppe diversificare la produzione, puntando sulla plastica, quando le ‘tigri’ del sudest asiatico cominciarono a invadere il mondo con prodotti a minor costo, anche se di qualità inferiore. L’esperienza dell’Apice resta comunque memorabile: l’azienda guardava al benessere dei suoi dipendenti, mettendo a disposizione asilo, dopo-scuola e circolo ricreativo. Una “famigliona”. Un paese-azienda in cui per molto tempo ha garantito un tasso di occupazione vicino al 100%. L’ultima chiacchierata. "Dottore, un’ultima riflessione? Scriva pure che Gustavo Rontani ha molto vissuto, non vissuto molto. Non conta quanto si vive ma come si vive...". Una sintesi perfetta della sua esistenza..