Guidavano in stato di ebbrezza Fermati dai vigili due automobilisti

Oltre 100 conducenti sono stati controllati dalla polizia municipale di Forte dei Marmi che, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, in coincidenza delle giornate legate al Carnevale, ha effettuato dei servizi straordinari notturni di controllo del territorio volti al contrasto dell’abuso di alcool alla guida. E le sorprese non sono mancate, tra patenti scadute e due automobilisti trovati in stato di ebbrezza. Il bilancio dell’attività di controllo ha portato all’emissione di 8 verbali per violazioni amministrative: mancanza di documenti, circolazione con patente scaduta, pneumatici usurati, dispositivi di illuminazione non efficienti. Solamente in due casi sono scattate le sanzioni per il superamento del limite di alcool nel sangue. Per un 61enne residente a Massa trovato alla guida in stato di ebrezza lieve (oltre gli 0,5 grammi per litro e fino alla soglia di 0,8) è scattata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 543 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e il ritiro della stessa ai fini della sospensione, che sarà determinata dal prefetto nella misura variabile tra i 3 e i 6 mesi.

Peggio è andata a un 47enne residente a Camaiore per il quale il test con l’etilometro ha evidenziato un livello di alcool nel sangue superiore a 1,5 grammi. In questo caso la sanzione prevista dal codice della strada diventa di natura penale e sarà quindi determinata dal giudice al termine di un processo con una ammenda tra i 1500 e i 6000 euro aumentata di un terzo poiché in orario notturno, l’arresto da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. La legge prevede inoltre la confisca del veicolo che è stato cautelativamente sottoposto a sequestro in attesa dell’esito processuale.

Fra.Na.