Guasto all’inceneritore di Livorno. I rifiuti labronici a Pioppogatto

Carichi di rifiuti ’extra’ in arrivo a Pioppogatto. Nello specifico, da Livorno, dove nei giorni scorsi è verificato un guasto all’inceneritore di Picchianti. Con la struttura fuori servizio, almeno in attesa delle riparazioni, i rifiuti labronici saranno conferiti a Massarosa, nell’impianti di trattamento di Pioppogatto.

Il tema dei rifuti è particolarmente sentito sul territorio massarosese. Tant’è che Ersu, qualche anno fa, decise di aprire le porte di Pioppogatto a una delegazione di cittadini del comitato per la salute di Piano del Quercione – la frazione più vicina geograficamente all’impianto – per tranquillizzarne i timori relativi al potenziamento della struttura, su cui la società aveva deciso di puntare con decisione.

Anche in questo caso, la notizia dell’arrivo di rifiuti da fuori ha messo sul chi vive una parte della popolazione. Ma dall’amministrazione rassicurano: "Il conferimento a Pioppogatto dei rifiuti prodotti a Livorno rientra nelle procedure interne ad Ato Costa – spiega la sindaca Simona Barsotti –; ci sono accordi in essere tra i gestori e Retiambiente per portare questi rifiuti a Pioppogatto in via temporanea". E ciè fino a quando non sarà superata l’attuale ’emergenza’ scaturita dal guasto a Livorno.

Il conferimento a Massarosa è dunque un piano ’di contingenza’ già strutturato per far fronte alla temporanea indisponibilità dell’inceneritore di Livorno, dove si è registrato un guasto alle tubazioni di vapore. Sui tempi, invece, aleggia ancora un ’punto di domanda. I tecnici dell’impianto di Picchianti devono aspettare il raffreddamento della struttura prima di poter intervenire e fornire le riparazioni necessarie a fa ripartire l’attività.

Fino a quel momento, che in questa fase interlocutoria non è definibile con certezza, i rifiuti continueranno ad arrivare a Massarosa. Ma, sottolinea la sindaca, con delle limitazioni, anch’esse già vergate nero su bianco nei patti siglati dai vari soggetti che concorrono alla gestione del ciclo dei rifiuti: "La procedura di conferimento all’impianto di Pioppogatto rientra negli accordi già presi – specifica – e in questi accordi si parla anche del rispetto del quantitativo massimo di rifiuti che può essere conferito all’impianto di Ersu sul nostro territorio".

