Guasto alla caldaia in Caserma: "Siamo al freddo e senza docce"

Da tre giorni un guasto alla caldaia ha lasciato la caserma dei vigili del fuoco di Viareggio al freddo e senza acqua calda. Le squadre avrebbero potuto trasferirsi a Pietrasanta, ma hanno deciso di rimanere, comunque, sul viale Tobino. "Per senso di responsabilità, e per non lasciare scoperto il territorio" spiega Nicola Todaro, segretario provinciale del sindacato Conapo.

Una nuova caldaia è già arrivata, ma fino a quando non sarà installata e certificata i vigili del fuoco continueranno a scaldarsi con le stufe e farsi la doccia a casa e solo alla fine del turno. Qualunque tipo di intervento si trovino ad affrontare. "Questa – prosegue il sindacalista – è solo la punta dell’iceberg di un problema molto più serio".

Ad aprile 2024 i vigili del fuoco avrebbero dovuto trasferirsi nel nuovo distaccamento, finanziato dal Ministero degli Interni e in costruzione a Bicchio. "Ma i lavori sono fermi ormai da un tempo infinito, e prima che questo trasferimento diventi effettivo passeranno ancora anni" spiega il segretario del Conapo. "Nel frattempo però la Caserma di Viareggio ha seri problemi che rischiano di mettere in scacco l’attività. Per questo chiediamo all’amministrazione provinciale, titolare dell’immobile, un piano di manutenzione straordinaria. Un piano che – conclude Todaro – possa risolvere i problemi degli infissi, delle tubature, delle infiltrazioni, della muffa...". Il Conapo, attraverso una lettera, un paio di settimane fa ha chiesto il sostegno del sindaco Del Ghingaro: "Aspettiamo che ci risponda".