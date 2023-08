Guardia di Finanza a Marina di Pietrasanta: Sequestrati 50 Capi Abbigliamento Falsi

Hanno sistemato una cinquantina di capi d’abbigliamento con marchi contraffatti all’interno di alcuni borsoni nella zona sotto il pontile di Tonfano, pronti per venderli ai bagnanti dopo aver “battuto“ l’arenile in lungo e in largo. Ma a far saltare i loro piani è stata una delle consuete attività di controllo della Guardia di finanza, tant’è che i venditori abusivi, alla vista dei militari in divisa, se la sono data a gambe levate abbandonando i borsoni sotto il pontile e facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo i militari sono intervenuti e hanno sequestrato i borsoni, trovando al loro interno 51 capi d’abbigliamento con marchi “griffati“ e molto noti quali Prada, Gucci, Luis Vuitton e Chanel, ma come detto contraffatti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

d.m.