Guardando al futuro. Ripetizioni gratis per gli studenti

A scuola per imparare le materie principali come l’italiano, in parrocchia per migliorare l’apprendimento. Qui le ripetizioni sono gratuite, e oltre alle nozioni si impara l’arte della gentilezza, del sorriso e della solidarietà. Tutti uguali: studenti italiani e stranieri. Siamo alla parrocchia Don Bosco dove nel pomeriggio di alcuni giorni alla settimana ci sono i docenti-volontari che si dedicano ai ragazzi. Le ripetizioni gratuite sono un altro segmento di volontariato che fa parte del viaggio in parrocchia e nelle attività della Caritas. Due grandi famiglie: parrocchia e Caritas che scrivono una pagina di solidarietà sociale. Una catena di solidarietà che si manifesta in tanti settori. Così nei locali della parrocchia Don Bosco alcuni volontari si dedicano all’apprendimento e all’istruzione.

Da anni è stato costituito un gruppo di parrocchiani, insegnanti in pensione, che si dedicano alle ripetizioni gratuite per gli studenti in difficoltà: alunni delle scuole medie e delle scuole superiori che appartengono a famiglie che non potrebbero permettersi le ripetizioni: famiglie italiane, che magari non possono più far fronte al caro vita, e famiglie straniere che non possono accollarsi un impegno del genere. E così in alcuni giorni settimanali gli insegnanti si dedicano alla scolarizzazione.

Le materie di insegnamento sono l’italiano, l’inglese e la matematica. "I nostri studenti sono studenti che frequentano le scuole medie, ma anche le scuole superiori. Per gli studenti stranieri imparare la lingua italiana correttamente è molto importante", spiegano i docenti impegnati in questa attività. "Ma oltre agli studenti in età scolare, abbiamo anche studenti che fanno parte del progetto scuola-lavoro e che devono recuperare un punteggio. Si crea anche un dialogo e un rapporto con le famiglie. Anche questo impegno ci aiuta a capire come possiamo essere utile alle famiglie nell’affrontare il futuro", raccontano i volontari. In parrocchia inoltre c’è anche una biblioteca che è un supporto in più per la scolarizzazione.

"Abbiamo seguito alcuni studenti e nell’ultimo trimestre sono stati sei. Per queste persone la scuola rappresenta un’opportunità maggiore per affrontare il futuro, ma per loro è anche difficile poter sostenere i costi della scuola e in particolare delle ripetizioni" spiegano i docenti-volontari.

"Qui al Don Bosco – concludono i parrocchiani – si alternano nelle attività che la Caritas porta avanti e così accade che chi è impegnato la mattina nella distribuzione del vestiario o degli alimenti di pomeriggio faccia lezione ai ragazzi. La nostra è davvero una grande famiglia dove tutti facciamo tutto con ruoli intercambiabili e questo grazie alla disponibilità e attenzione del parroco don Luigi, che è una sorta di capofamiglia dal cuore grande e generoso".

M.N.