Guard rail installati Sulle strade collinari

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della viabilità massarosese. Il Comune è al lavoro non solo sul fronte delle asfaltature, con interventi già realizzati in diversi tratti particolarmente critici, ma anche sui dispositivi di sicurezza. Nei giorni scorsi, nella frazione di Montigiano sono stati installati in via del Palazzetto e in prossimità del cimitero della frazione nuovi guardrail destinati a migliorare la sicurezza riducendo gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamento. Nuovi guardrail anche a Pieve a Elici, al cimitero in via Canipaletti. Oltre 15 mila euro il costo complessivo dell’intervento. "Si tratta di lavori molto attesi dai residenti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; un altro tassello che va al suo posto. Continuiamo a lavorare con il massimo impegno per rispondere a tutte le necessità dei cittadini nelle diverse frazioni del territorio". Si sofferma sulla sicurezza stradale la sindaca Simona Barsotti: "Consapevoli che le nostre strade sono percorse ogni giorno da tantissime persone – le sue parole – consideriamo la sicurezza stradale una priorità assoluta".

RedViar