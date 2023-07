Gruppo Vittoria Apuana Ad agosto una cena per la Misericordia

Il neo comitato “Un secolo di Vittoria Apuana” – istituito ufficialmente per divulgare la storia e le origini della frazione – lancia la prima iniziativa concreta. Infatti ad agosto si svolgerà una cena per raccogliere fondi da destinare alla Misericordia. La serata conviviale sarà all’insegna della massima amicizia: i tavoli verranno allestiti vicino alla chiesa di San Francesco per un appuntamento dal sapore paesano. Intanto il comitato – presieduto da Claudio Lari – si è già attivato per il recupero della statua di Arturo Dazzi "San Francesco e il lupo" che si trova davanti alla chiesa: saranno raccolti preventivi da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale per garantire l’offerta più vantaggiosa per ripulire l’opera. Il nuovo gruppo tra l’altro è aperto non solo ai fortemarmini ma anche a tutti coloro che per vari motivi sono legati al territorio e vogliono portare il proprio contributo.