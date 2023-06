"Gruppo unico di tutta la sinistra" Articolo Uno spacca subito il Pd Ma Borzonasca prende tempo

In poche ore la proposta ha subito causato un mezzo terremoto tra le fila del Pd: creare un unico gruppo consiliare di centrosinistra che metta insieme i quattro consiglieri di Insieme per Pietrasanta e Pd designando l’ex candidato sindaco Lorenzo Borzonasca come capogruppo. A lanciarla, nella giornata di ieri, è stato Fabrizio Manfredi, presidente versiliese di Articolo Uno. Ma mentre Borzonasca prende tempo per valutare bene il da farsi, all’interno del Pd la discussione è a dir poco infuocata, con il partito diviso tra chi vedrebbe la proposta di buon occhio, in quanto sarebbe il giusto riconoscimento a chi ha deciso di candidarsi a sindaco unendo a sé tutte le forze della coalizione, incluso il Movimento 5 Stelle, e chi invece ha posto il proprio veto per il timore di vedere sparire per la prima volta il simbolo del Pd dall’assise. Una spaccatura netta emersa anche nella chat del partito, trasformata in un autentico ring.

L’idea di Manfredi infatti è di dar vita a unico gruppo composto dai due consiglieri di Insieme per Pietrasanta Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini e i due del Pd Irene Tarabella e Nicola Conti. Sebbene formalmente all’opposizione, Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia) e Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta) sono invece considerati dei battitori liberi slegati dal centrosinistra. "La mia proposta, che ufficiosamente mi risulta sia condivisa oltre che in discussione anche in altre realtà come a Pisa – spiega Manfredi – avrebbe il pregio, pur non annullando ovviamente le appartenenze politiche o civiche di ciascuno, di rappresentare in modo compatto e coeso in consiglio comunale e agli occhi dell’opinione pubblica l’opposizione progressista alla giunta Giovannetti. Nonché di riconoscere ulteriormente a Lorenzo Borzonasca il ruolo di autorevole rappresentante, così come già egregiamente incarnato nella sua candidatura a sindaco e in tutta la campagna elettorale, delle proposte e delle istanze di cui la coalizione tutta si è fatta portatrice e la cui ampiezza e unitarietà rappresenta un patrimonio preziosissimo per l’oggi e per il futuro. Avanzo questa proposta – conclude – come politico che da 50 anni milita nella sinistra versiliese e a cui non è mai sfuggita l’importanza di Pietrasanta non solo per i cittadini che ne fanno parte ma per la Versilia nella sua intierezza". Proposta di cui il Pd discuterà stasera all’atteso direttivo che dovrebbe sancire la conferma o meno del segretario comunale Rossano Forassiepi: in base alla scelta del partito la coalizione ne uscirà più rafforzata o, al contrario, lacerata ancor prima di iniziare.

Daniele Masseglia