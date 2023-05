Gruppo per Servire in trasferta "Ragazzi al primo viaggio in treno"

Una gita a Pisa. Con fermata speciale alla stazione di Querceta e un’esperienza mai fatta prima dai partecipanti. E’ la giornata davvero singolare promossa dal Gruppo per servire che ha coinvolto 22 persone disabili in un tour che ha divertito e stupito. "Per la prima volta abbiamo proposto una trasferta – racconta Ginetto Ercolini, presidente del centro di accoglienza “Gruppo Per Servire” – mettendo complessivamente 46 persone su un vagone grazie a Ferrovie dello Stato che, dimostrandosi sensibile, ha addirittura effettuato una fermata speciale a Querceta. Poi a Pisa il personale di Autolinee Toscane ci ha accolto con gentilezza. E’ stata una gita speciale visto che molti dei nostri ragazzi su un treno non erano mai saliti".