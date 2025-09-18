Gruppo Palio alla Tenzone. Secondo posto conquistato: "La scuola locale vince"

Il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci conquista la medaglia d’argento alla Tenzone Aurea, il 43° campionato italiano sbandieratori e musici che si è tenuto a Formigine. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati che i nostri atleti hanno conseguito in questa edizione – afferma il presidente del gruppo Giacomo Galeotti – un risultato che è il frutto di tanto lavoro seppur con poco tempo a disposizione, solo poco più di tre mesi di preparazione, ma che ci lascia comunque un pizzico di amaro in bocca per i tre quarti posti conquistati in altrettante specialità e che sicuramente daranno a tutti la spinta per prepararci ancora meglio per il prossimo anno. Il consiglio direttivo che ringrazio per il grande lavoro svolto, ha lavorato molto bene mettendo in condizione i nostri atleti di gareggiare nelle migliori condizioni; i nostri responsabili hanno fatto esordire anche dei ragazzi che provengono dal settore under15 e under18 e tanti altri musici e sbandieratori sono stati aggregati ricoprendo i ruoli importantissimi di riserva. Per il direttivo si chiude un triennio di grandissime soddisfazioni con tre vittorie consecutive nella classifica generale dei Campionati Giovanili Under15, la vittoria nella classifica generale del Campionato Under18 di quest’anno, tante medaglie nelle singole specialità e quest’ultima medaglia d’argento. Colgo l’occasione per congratularmi con i vincitori della Contrada di San Luca di Ferrara ma anche con gli altri due gruppi federali che fanno parte del Palio dei Querceta e cioè le Contrade Pozzo e Ponte che hanno partecipato alla Tenzone Aurea ed hanno mantenuto il diritto a parteciparvi anche nel 2026. Direi che la “scuola querceta” si conferma ai massimi livelli". Dal 2026 i campionati nazionali cambieranno format: infatti i qualificati da quest’ultima Tenzone Aurea andranno di diritto alla finale che si disputerà nell’ultimo fine settimana di luglio mentre per gli altri gruppi ci saranno dei gironi di qualificazione ancora in fase di definizione. Questa nuova modalità potrebbe seriamente mettere in crisi i gruppi versiliesi visti anche gli impegni lavorativi che molti giovani hanno con la stagione estiva così come si potrebbe precludere la possibilità di vedere nuovamente organizzati i Campionati Nazionali come pochi anni fa a Querceta.

Francesca Navari