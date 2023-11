Gruppo Fratres a rischio. Ipotesi accorpamento: "Va scongiurata la fine"

Le premesse non sono state incoraggianti: pochi presenti, niente numero legale, assemblea straordinaria che salta nonostante in ballo ci fossero oltre 50 anni di storia da tenere a galla e salvare con le unghie e con i denti. Ma dal cilindro del Gruppo Fratres alla fine è uscita lo stesso la soluzione che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo per lo meno nell’immediato. L’ipotesi è quella di accorpare la sezione di Marina di Pietrasanta, a serio rischio chiusura a causa del progressivo calo delle donazioni di sangue, con quella di Lido di Camaiore. Tempo da perdere non ce n’è e la speranza di tutti è che questa sorta di ultima spiaggia possa concretizzarsi entro la fine del 2023, come dimostra la volontà delle due sezioni di mettersi subito al lavoro per verificare che ci siano i presupposti per unirsi. Se poi dovesse essere siglsto l’accordo, il passo successivo sarà quello di chiedere al comune di Pietrasanta una nuova sede visto che quella di Focette ha da poco chiuso i battenti.

L’ultimo capitolo di una vicenda che avevamo raccontato un mesetto fa è stato scritto lunedì sera all’assemblea straordinaria convocata alla sede territoriale Fratres a Piano di Mommio, sulla Sarzanese. Partita male, come detto, a causa della mancanza del numero legale. Sarebbe toccato al presidente del gruppo di Marina, Adelmo Venturini, leggere la relazione per informare i presenti sulla crisi gestionale del gruppo, che va avanti ormai da tempo e rischia di affossare una storia che mosse i primi passi nel 1969 con la nascita del gruppo in seno alla Misericordia di Tonfano – idem quello collegato alla Misericordia di Pietrasanta, oggi non più attivo. È toccato allora al presidente versiliese Andrea Piccioli il compito di valutare tutte le strade alternative a una chiusura definitiva che nessuno vuole si materializzi.

"L’ipotesi più valida – spiega Piccioli – è un accorpamento con il Gruppo Fratres di Lido di Camaiore, più contiguo a quello di Marina anche geograficamente nonostante la sede di Focette non ci sia più. In ogni modo, se tutto andrà bene, sentiremo il comune di Pietrasanta per avere un punto di visibilità. Il gruppo di Lido è ben strutturato e in grado di assorbire anche gli impegni burocratici e gestionali di Marina di Pietrasanta. Tutto questo finché non saremo in grado di ricostituire gruppuno in grado di proseguire con le proprie gambe, trovando nuovi donatori e promuovendo iniziative a livello comprensoriale per sensibilizzare sulla donazione del sangue, vedi la ’Camminata del cuore’. Speriamo che questo progetto vada a buon fine entro fine anno: quella del Gruppo Fratres di Marina è una risorsa importantissima da non disperdere. Questa ipotesi ci sta dando più speranze e prospettive".