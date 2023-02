Greppia, sì all’esproprio "Poi valuteremo l’accordo"

Il sindaco non demorde sulla creazione di una piazza al posto dell’ex Greppia: "A breve partiremo comunque con l’esproprio, se poi troveremo un accordo con la proprietà i tempi di creazione del nuovo spazio ovviamente si accorceranno". L’amministrazione comunale tira a dritto su uno dei progetti di punta del secondo mandato. Tra poche settimane verrà formalizzata la procedura di esproprio (è già stato dato mandato alla dirigente del patrimonio e finanze di partire con le pratiche) anche se in ballo resta la proposta avanzata dalla società La ducale di Rozzano (Milano) che nell’autunno scorso si era proposta di abbattere l’edificio in cambio dell’ampliamento con realizzazione di unità abitative all’ex Teti sul lungomare, altro immobile di proprietà del gruppo. "Proprio a dimostrazione della nostra ferma volontà di creare una piazza vicino alla chiesa di Sant’Ermete eliminando quel bene in degrado – comincia il sindaco – procederemo in tempi brevi con l’esproprio. Nel frattempo valuteremo la proposta che ci è stata fatta dal privato: il numero di appartamenti all’ex Teti dovrà essere comunque sotto i 10 e dovremo pensare al possibile impatto urbanistico. La valutazione è assai complessa ma non voglio indugiare oltre in un progetto che intendo chiudere prima della conclusione del mio mandato amministrativo".

"La società – aggiunge – in sostanza permetterebbe al Comune di avere gratis la realizzazione della piazza: se ci saranno le condizioni per raggiungere un accordo utile al paese per mettere a posto due punti strategici come l’area di fianco alla chiesa e l’ex Teti, andremo in questa direzione. Ovviamente tutto questo comporterà tempi differenti, infatti la procedura di esproprio impone step più lunghi e saranno necessari almeno due anni prima della conclusione, mentre se sarà concordato un numero contenuto di appartamenti all’ex Teti, la società potrà effettuare direttamente la demolizione dell’edificio e allora in un anno e mezzo il paese potrà avere un nuovo spazio aperto di aggregrazione".

Francesca Navari