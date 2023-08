"Greppia e Teti avranno iter distinti" Murzi svela il destino degli edifici

"L’ex Teti e la Greppia sono due immobili distinti con due prospettive di sviluppo differenti". Precisazione – secca e perentoria – del sindaco Bruno Murzi che fa chiarezza sulla situazione, alla luce della raccolta firme avviata da un gruppo di paesani per richiedere un percorso di confronto sul futuro degli edifici.

L’ex Telecom è stata recentemente acquistata da un imprenditore: cosa accadrà a quell’immobile?

"E’ un bene privato rilevato da un altro privato. Relativamente a quello stabile c’è un’osservazione al piano operativo in merito alla possibilità di realizzarvi appartamenti, che sarà valutata dalla commissione urbanistica e dal consiglio comunale, nella massima trasparenza, decidendo se consentire tale operazione e in che modo. Casomai c’è da chiedersi: è la Teti elemento che va difeso così com’è? Oppure è opportuno mettere in campo azioni commisurate all’interesse della comunità?".

Invece il destino della Greppia è già scritto...

"L’abbiamo detto chiaramente in campagna elettorale ed è stato uno degli elementi cardine del programma del secondo mandato: vogliamo abbatterla e farci una piazza. Un concetto ribadito anche nel documento programmatico legato al bilancio, e stanzieremo l’avanzo di capitale per provvedere all’esproprio. Ci vorranno un paio di anni per concludere questa procedura e 2milioni 700mila euro per realizzare l’intera opera".

Cosa ne pensa della richiesta di un gruppo di paesani di aprire un percorso partecipativo su questi due immobili?

"E’ una piccola parte di cittadini che vuole questo dialogo ed è apprezzabile che sia un gruppo trasversale visto che ne fanno parte il segretario comunale Pd e il referente locale di FdI. Ricordo comunque che il percorso partecipativo ha un valore consultivo, e le scelte dell’amministrazione in merito alla Greppia sono già chiare e scritte da un anno. Inoltre è importante sottolineare che parliamo di edifici privati: i proprietari della Greppia potrebbero già demolire e creare magari unità immobiliari in piena autonomia. Questo sia chiaro. Così come voglio far presente a chi parla di identità e servizi che quell’immobile per 40 anni è rimasto nel degrado assoluto, in balia di teloni posticci e topi, e solo adesso arrivano i paladini che vogliono tutelarlo dopo che l’amministrazione ha avanzato una proposta innovativa. Ho sentito fare ipotesi campate in aria: ricostruirla per farci una casa per anziani, spazi per la parrocchia o un centro aggregativo. Ma con quali soldi, visto che sarebbero necessari 8-9 milioni? Così come appare balzana la proposta di fare la caserma dei carabinieri alla Teti con la necessità di raderla al suolo, creare comunque alloggi di servizio e avere una realtà con confini invalicabili proprio sul lungomare. Qualcuno ha pensato a questo prima di parlare?".

Lei comunque ribadisce la completa distinzione tra i percorsi di ripartenza dei due immobili...

"Non so chi abbia recentemente rilevato la Teti, e sulla Greppia nessuna trattativa si è conclusa, infatti partiamo con l’esproprio. Se poi dal privato ci venisse richiesto un dialogo siamo pronti ad ascoltare. Non consentiremo mai opere mastodontiche come la ventilata ipotesi di 14 appartamenti nell’immobile sul lungomare. L’interesse è quello di portare il paese nel futuro eliminando le situazioni di degrado, così come già abbiamo studiato una soluzione per l’area Galeotti. Legare la Teti con la Greppia è assurdo. Accetto idee diverse e sono favorevole alla partecipazione ma dovrò valutare forme di tutela contro le ripetute insinuazioni e offese personali".

Francesca Navari