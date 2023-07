Graziani entra al posto di Bertonelli "Finita la fiducia con l’assessore"

E’ la consigliera alla montagna e al sociale, Alessandra Graziani, ad entrare nella giunta a seguito della revoca della nomina di Vanessa Bertonelli. Operatrice sociale, 58 anni, Graziani è da sempre impegnata nel volontariato e nella formazione come Terziaria dell’Ordine francescano. "Una nomina che tiene conto di due aspetti – spiega il sindaco – della parità di genere e del numero delle preferenze. Tengo a ribadirlo perché sento già in giro le solite illazioni di coloro che spargono a piene mani disinformazione, arrivando persino a negare queste dinamiche". I motivi della sostituzione di Bertonelli sono a chiare lettere nel decreto di revoca dell’incarico dove si parla "di opportunità politico-amministrativa e di sopravvenuta incompatibilità avendo la stessa mostrato di non condividere azioni amministrative ritenute essenziali dall’amministrazione e dal gruppo di maggioranza, quale la scelta programmatica di addivenire alla conciliazione nel contenzioso in materia di usi civici, atto di governo che riveste una particolarissima importanza per la collettività di Seravezza e per il comune, sulla quale la suddetta non ha partecipato alle due sedute consiliari nonostante i tentativi del sindaco e degli altri colleghi di coinvolgerla positivamente nella condivisione degli atti". Non avendo pertanto ottemperato a uno "dei capisaldi del programma elettorale", "si è incrinato il rapporto di fiducia fra il sindaco e la Bertonelli, ma è venuto a mancare il clima di affiatamento fra colleghi".

Giustificazioni che – a detta dell’opposizione – "confermano l’impostazione autoritaria di Alessandrini". "Dopo aver escluso qualsiasi tipo di partecipazione pubblica alla vicenda degli usi civici – dice Creare Futuro – e rifiutato qualsiasi contributo da parte della cittadinanza oggi assistiamo ad una nuova conferma: tutta l’armonia sbandierata sui social dell’amministrazione comunale si scontra con la realtà di gelosie e ripicche in maggioranza e di un sindaco “costretto” ad un rimpasto di giunta per ristabilire l’armonia interna. Il sindaco, che si nasconde dietro l’ inefficienza di Bertonelli, dovrebbe ricordare che la sua amministrazione ha approvato un nuovo statuto di Fondazione Terre Medicee che ha smembrato l’assessorato alla cultura, appaltandolo totalmente a Fondazione senza controllo politico sul suo operato. In definitiva il rimpasto andrebbe a premiare chi ha rinnegato la montagna e i suoi abitanti come la consigliera Graziani"

Francesca Navari