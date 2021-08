Viareggio, 17 agosto 2021 - E’ ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Pisa in condizioni gravi il vigilante aggredito la notte fra domenica e lunedì da un ragazzo che si eraintrodotto in un chiosco di piazza Lemmetti. La guardia giurata - un viareggino di 55 anni - è cosciente e non è in pericolo di vita ma ha riportato fortissimi traumi (e potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico) per i pugni che lo hanno colpito al volto; l’uomo ha perso anche un dente. La prognosi iniziale è di 30...

Viareggio, 17 agosto 2021 - E’ ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Pisa in condizioni gravi il vigilante aggredito la notte fra domenica e lunedì da un ragazzo che si eraintrodotto in un chiosco di piazza Lemmetti. La guardia giurata - un viareggino di 55 anni - è cosciente e non è in pericolo di vita ma ha riportato fortissimi traumi (e potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico) per i pugni che lo hanno colpito al volto; l’uomo ha perso anche un dente. La prognosi iniziale è di 30 giorni.

L’ennesimo episodio di ‘mala’ giovanile registrato quest’estate scatena il polverone politico con il rappresentante della Lega, Alessandro Santini, che sbotta: "La situazione è insostenibile, chiudiamo le spiagge libere la notte". E in tanti sono convinti che se l’aggressore, fermato dalla Polizia, non si fosse trovato a mani nude, sarebbe accaduto l’irreparabile.

Il ragazzo - P.B. del 2003, albanese residente a Pistoia - assieme ad alcuni complici si è infatti introdotto nel chiosco bar sul lungomare Europa all’altezza di piazza Lemmetti ripulendo la cassa dei 300 euro presenti e razziando più di 1000 euro di bottiglie. Ma quando il titolare si è accordo di quanto stava accadendo la situazione è degenerata: il proprietario è stato minacciato con una bottiglia e costretto ad assecondare la baby gang. Quel movimento sospetto è stato notato dalla guardia giurata che è intervenuta per bloccare il giovane che lo ha colpito al volto con numerosi pugni ed alla testa, lasciandolo a terra sanguinante. Gli agenti hanno ha bloccato il ragazzo che è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni in concorso, e portato al carcere di Lucca; sono ancora in corso indagini per risalire ai complici.

"Arrivano da fuori – lamenta Santini – soprattutto il sabato, senza albergo, stanno tutta la notte in giro al solo scopo di danneggiare, rubare e provocare risse, li si sente chiacchierare tra loro e li vediamo. Carabinieri e Polizia, che sono sempre presenti, li conoscono bene, sono tutti già segnalati per risse e danneggiamenti. Tutta gente da Prato, Pistoia e Quarrata. Giorni fa uno si è presentato con una bottiglia rotta in mano davanti ad un vigilante che era intervenuto perché se la stava prendendo senza motivo con ragazzi turisti tranquillissimi. L’altra notte alle 4.20 rissa senza motivo tra i bagni “Amore” e “Italiano”. Una situazione insostenibile che non può essere risolta se non con interventi veramente duri che però nessuno mai prenderà. Non si poteva vietare l’accesso alle spiagge libere dopo una certa ora?".

Fra.Na.