Grandi concerti I big si alternano in Sant’Agostino

Al via la 17esima edizione di “Pietrasanta in Concerto”: oggi alle 21.15 nella cornice del Chiostro di Sant’Agostino. Protagonisti Vadim Repin, Denis Kozhukhin e il Quartetto di Cremona, ospiti della serata inaugurale del festival ideato e diretto da Michael Guttman. “Pietrasanta in Concerto” trasforma la Piccola Atene nella capitale della musica con star mondiali per dieci serate di concerto fino a domenica 30 luglio. Motto della rassegna “Prima la Musica”. “Grande apertura con le stelle!” è il titolo della serata di oggi di cui saranno protagonisti grandi stelle: il celebre violinista siberiano Vadim Repin, insieme a Denis Kozhukhin al pianoforte ed al Quartetto di Cremona: Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino - Simone Gramaglia, viola - Giovanni Scaglione,violoncello. Per 10 serate di concerto si alterneranno sul palco oltre 25 solisti di fama e prestigiosi ensemble orchestrali. Domani il palco del Chiostro sarà per il Frank Braley pianista dalle eccezionali qualità musicali e poetiche al suo debutto sul palco del festival, che si esibirà insieme a Anna Agafia Egholm, violino - Francisco Lourenço, viola - Aleksey Shadrin, violoncello, tutti artisti in residenza alla Queen Elisabeth Music Chapel, istituzione accademica belga per la formazione artistica di giovani musicisti, creata dalla regina Elisabetta del Belgio. Il concerto, su musiche di Mendelssohn e Brahms sarà dedicato alla memoria di Bernard de Launoit, presidente della Queen Elisabeth MusicChapel, scomparso a marzo a 59 anni. Il Festival “Pietrasanta in Concerto” è promosso e organizzato dall’associazione Musica Viva in collaborazione con il Comune e il supporto della Fondazione Versiliana.