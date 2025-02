Grande successo per la serata in ricordo del carrista Malfatti

Una serata, con tanti amici e alla presenza della moglie Erika e dei due figli, è andata in scena al Bistrot della Cittadella, nel ricordo di Franco Malfatti, morto nel 2020. Serata organizzata da Manuel Santini che con Malfatti collaborò per le canzoni inedite delle sue ultime quattro costruzioni e che, da cui ha realizzato l’album ‘Canzoni per Franco’. "C’erano tanti amici che volevano bene all’uomo, oltre che all’artista Franco – dice Santini –. Una serata piacevole in cui c’è stato modo di ricordarlo come costruttore, ma anche come uomo, marito e padre. La sua figura, di grande artista e uomo mite, non deve essere dimenticata".