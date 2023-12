Grande festa di solidarietà. Dedicata alle famiglie in difficoltà

Un grande albero, Babbo Natale con gli Elfi, una montagna di regali e, soprattutto, il calore di una solidarietà attenta e riservata. La Rete della solidarietà – istituita dal Comune assieme alle associazioni San Vincenzo di Ripa, San Vincenzo di Querceta, Gruppo per servire, Croce Rossa di Ripa e Croce Bianca di Querceta – ha dedicato un pomeriggio a quelle famiglie che si trovano in difficoltà con una festa per donare ai bambini e ragazzi i regali frutto di una raccolta di doni lanciata contando sulla sensibilità dei cittadini e dei commercianti. "Una giornata emozionante – commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – il cui successo è riconducibile alla collaborazione prestata dai volontari delle associazioni partecipanti che non hanno risparmiato energie. Un grazie anche ai cittadini e ai commercianti che hanno aderito, oltre che all’ufficio sociale del Comune che è stato presente all’evento. Vedere la gioia di questi bambini di tutte le età e dei genitori, è stato per noi un vero e impagabile dono. Attorno a quell’albero posso dire che si è palesato il vero senso della comunità, capace di fare gruppo e di sostenere coloro che, in un particolare momento della loro vita, possono trovarsi in difficoltà". La Rete della solidarietà proseguirà il proprio cammino, con l’obiettivo di ampliare il ventaglio delle attività, a partire dal coinvolgimento di altre realtà territoriali che vorranno dare il proprio supporto. Per informazioni sulle modalità di adesione alla Rete contattare l’Ufficio sociale allo 0584 757702.